برعاية حرم حاكم رأس الخيمة.. تنظيم العرس النسائي الجماعي الـ11

رأس الخيمة في 25 أغسطس/ وام/ برعاية حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، نظّمت إمارة رأس الخيمة العرس النسائي الجماعي الحادي عشر، في صالة "البيت متوحد" بمنطقة الرفاعة، بمشاركة ست عرائس.

ويأتي تنظيم العرس ضمن مبادرة مجتمعية تجسد رؤية إمارة رأس الخيمة في تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ قيم التكافل، ودعم استقرار الأسرة الإماراتية، من خلال المساهمة في تخفيف الأعباء المرتبطة ببداية الحياة الزوجية، بما يهيئ للزوجين بداية مستقرة لحياتهما الأسرية.

حضر العرس عدد من القيادات النسائية في الدولة وإمارة رأس الخيمة، إلى جانب أهالي العرائس، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتمنياتهم للعرائس وذويهن، متمنين لهن حياة زوجية هانئة ملؤها المودة والرحمة، وقائمة على التعاون في بناء أسر مستقرة ومتماسكة.

من جانبهن، عبّرت العرائس وذووهن عن بالغ شكرهن وتقديرهن للشيخة هنا بنت جمعة الماجد، على كرمها وحرصها على دعمهن ومساندتهن في مستهل حياتهن الزوجية.

ومنذ ديسمبر 2024، استضافت رأس الخيمة أحد عشر عرساً نسائياً جماعياً ضمن هذه المبادرة المجتمعية، بما يعكس استمرارية هذا النهج الاجتماعي الأصيل، ويؤكد مكانة الأسرة بوصفها ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وتؤكد المبادرة، التي تحظى برعاية متواصلة من الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، حرص رأس الخيمة على دعم المبادرات الاجتماعية الهادفة، وترسيخ قيم التكافل والتلاحم، وتعزيز استقرار الأسرة بوصفها أساساً في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.