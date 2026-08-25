ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع تراجع المخزونات

بروكسل في 25 أغسطس/ وام/ ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، مع تزايد المخاوف بشأن انخفاض مستويات المخزونات قبيل الشتاء، وسط اضطرابات في الإمدادات، واستمرار أعمال الصيانة في منشآت الغاز النرويجية.

وصعد سعر الغاز في سوق العقود الآجلة الهولندية الرئيسية بنحو 5% أمس، قبل أن يتراجع قليلاً، ليستقر عند 68.5 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بزيادة تقارب 4%.

وبلغت مخزونات الغاز الأوروبية نحو 62% من طاقتها، وهو أدنى مستوى لهذه الفترة من العام منذ عام 2009.

وتتركز المخاوف بشكل خاص في ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة في أوروبا، حيث لا تتجاوز المخزونات نصف السعة.

وفي بلجيكا، تقل نسبة امتلاء المخزونات عن النصف، إلا أن اعتماد البلاد على التخزين أقل نسبياً بفضل خطوط أنابيب مباشرة مع بريطانيا والنرويج ومحطة للغاز الطبيعي المسال في زيبروغ.