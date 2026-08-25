بلدية أبوظبي تستقطب 16 ألف زائر في فعاليات موسم القيظ التراثية

أبوظبي في 25 أغسطس/ وام/ نظمت بلدية مدينة أبوظبي، فعالية "موسم القيظ"، في ساحة الرحبة وحديقة الختم، بحضور أكثر من 16 ألف زائر من الأفراد والأسر ومحبي الموروث الإماراتي، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضور الموروث الشعبي الإماراتي في المجتمع، وإبراز مكانة النخلة في الثقافة الإماراتية، ودعم المزارع الإماراتية والمنتج المحلي، من خلال برامج وأنشطة مجتمعية وتراثية تجمع بين الأصالة والمعرفة والترفيه.

واستقطبت الفعالية التي تم تنظيمها في ساحة الرحبة، أكثر من عشرة آلاف زائر من جميع فئات المجتمع، بهدف التعريف بالموروث الشعبي والحرف التقليدية المرتبطة بالنخلة، وتسليط الضوء على دورها الراسخ في الحياة الإماراتية، بوصفها رمزاً للعطاء والاستدامة والارتباط بالأرض.

نظمت البلدية الفعالية بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات، شملت: أدنوك للتوزيع، ومجموعة كيزاد العالمية، وهيئة أبوظبي للتراث، وبرجيل القابضة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وطاقة للتوزيع، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، ومؤسسة التنمية الأسرية.

وتضمنت باقة متنوعة من البرامج والأنشطة التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، وعرفت الزوار بجوانب من التراث الإماراتي المرتبط بموسم القيظ والنخلة والحرف التقليدية.

وفي حديقة الختم، نظمت البلدية فعالية مماثلة استقطبت نحو 6 آلاف زائر، واستهدفت ملاك المزارع وأهالي منطقة الختم، وذلك في إطار حرصها على دعم المزارعين وتعزيز الوعي بأهمية المزارع الإماراتية ودورها في صون الموروث الزراعي والثقافي.

وتم تنظيم الفعالية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وقطارات الاتحاد، ومشتل السعادة، وشركة لمار لزراعة النباتات، والفوعة للتمور، والوثبة ماريونيه، وميك، والخزنة للجلود.

وسلطت الضوء على المزارع الإماراتية والحرف التقليدية والموروث الثقافي المرتبط بالنخلة، وتضمنت تنظيم مسابقات "تبشورة الرطب".