سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية الهند

نيودلهي في 25 أغسطس/ وام/ قدّم سعادة عبدالله سيف النعيمي أوراق اعتماده إلى فخامة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية الهند الصديقة، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في القصر الرئاسي "راشتراباتي بهافان" في العاصمة نيودلهي.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها، حمّلت فخامة رئيسة جمهورية الهند سعادة السفير تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتمنت فخامتها لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أعرب سعادة السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر التعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.