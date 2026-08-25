مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يختتم نسخته الـ 32

أبوظبي في 25 أغسطس/وام / اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الـ 32، من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي أقيم خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس الجاري، بفندق "راديسون بلو".

وتوّج اللاعب الأوزبكي جاكوفير فاهيدوف بلقب بطولة الأساتذة، وفازت روسيا بالمركزين الثاني والثالث عبر اللاعبين دانييل دوبوف، والكسندر رحمانوف، بينما تصدراليار شيرالييف من تركمانستان البطولة المفتوحة "أ"، وجاء ثانيا بشير العيتي من سوريا، وثالثا الفلبيني سالسيدو ريشيليو.

وذهبت الصدارة في البطولة المفتوحة "ب"، إلى أميل ميهارلييف من أذربيجان، وجاء ثانيا الروسي دانييل كولوميتس، وثالثا الأرميني أرتور جاجوزيان.

وحرصت اللجنة المنظمة على تقديم جوائز خاصة للمشاركين في فئة أصحاب الهمم، وهما عمر الهاشمي ومحسن إبراهيم، وأشادت بالمستوى المتطور للاعبين في المنافسات مع الأسوياء، بجانب اللاعب عيسى الخوري تقديرا لمشاركته المستمرة في المهرجان.

توّج الفائزين، سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وفؤاد درويش النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج.

حضر الفعاليات سعيد المهيري مدير إدارة الرياضة المجتمعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وحمدة المنصوري مدير تنفيذي قطاع التخطيط الإستراتيجي في المجلس، وسامي سفاريني رئيس الاتحاد الأردني، واللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري، وفوزي بورجعة رئيس الاتحاد الليبي، وعادل العميري نائب رئيس الاتحاد الكويتي، وحمد التميمي المدير التنفيذي للاتحاد القطري.