التعاقدات الصيفية تعزز القيمة السوقية لأندية "دوري أدنوك للمحترفين"

أبوظبي في 25 أغسطس/ وام/ ارتفعت القيمة السوقية لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم إلى 365.16 مليون يورو، مدفوعة بالتعاقدات التي أبرمتها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفقاً لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصاءات وأرقام اللاعبين والأندية.

وتصدر نادي الجزيرة قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية في المسابقة بإجمالي 70.03 مليون يورو، يليه الوصل بقيمة 50.11 مليون يورو، ثم شباب الأهلي بقيمة 48.65 مليون يورو، والعين بقيمة 34.93 مليون يورو، فيما حل الشارقة خامساً بقيمة 30.98 مليون يورو.

وعلى مستوى اللاعبين، جاء المنضم حديثاً إلى صفوف الجزيرة مالكوم أوليفيرا في صدارة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في دوري أدنوك للمحترفين، بقيمة بلغت 18 مليون يورو، يليه زميله سيمون بانزا بقيمة 10 ملايين يورو، ثم أنتوني دينيس بقيمة 8 ملايين يورو، فيما حل مهاجم العين جورجيوس جياكوماكيس رابعاً بقيمة 6 ملايين يورو، وتساوى معه زميله سفيان رحيمي بالقيمة السوقية ذاتها.