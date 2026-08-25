رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

أبوظبي في 25 أغسطس/ وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي.

وتسلم الرسالة معالي وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي من سعادة مطر سالم الظاهري سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض.