«صيفكم ويانا 2026» بالشارقة يختتم فعالياته بمشاركة 2928 طفلاً وطفلة

الشارقة في 25 أغسطس / وام / اختتمت مؤسسة «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامجها الصيفي «صيفكم ويانا 2026» الذي قدم للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج والورش والأنشطة التخصصية بهدف استثمار أوقات العطلة الصيفية في تجارب تجمع بين التعلم والتطبيق والتفاعل وتدعم اكتشاف مواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بمشاركة 2928 طفلاً وطفلة.

ومنذ انطلاق البرنامج في يوليو 2026 شارك الأطفال في أكثر من 3834 برنامجاً وورشة ونشاطاً تخصصيا صُممت لتلبية اهتماماتهم وتوفير تجارب متنوعة تتيح لهم التعلم واكتساب مهارات جديدة إلى جانب تعزيز قدراتهم على الإبداع والتفاعل والعمل ضمن فريق.

توزعت الأنشطة على مسارات متنوعة شملت الفنون والعلوم والتكنولوجيا والمهارات الحياتية والرياضة والآداب واللغات والمسرح إلى جانب أنشطة التعلم بالترفيه .

وتضمنت التجارب الفنية ورشاً في الخزف والتطريز والفنون المستوحاة من ثقافات مختلفة فيما شمل مسار العلوم والتكنولوجيا برامج تناولت الاستدامة والطاقة المتجددة والروبوتات والهندسة والتصنيع إلى جانب تجارب ركزت على مهارات التصميم والابتكار وحل المشكلات.

و أسهم "البيت الإماراتي" في تعريف الأطفال بالهوية الوطنية والموروث الثقافي من خلال ورش مستوحاة من العمارة الإماراتية والحرف والعادات المحلية .

وفي مسار الآداب واللغات شارك الأطفال في تجارب جمعت بين القراءة والكتابة والسرد القصصي والإبداع بينما وفر مسار المسرح مساحة لتطوير مهارات التعبير والتواصل والعمل الجماعي وبناء الثقة بالنفس.

وشكّل المسار الرياضي جانباً رئيسياً من البرنامج حيث خاض الأطفال تجارب رياضية متنوعة شملت التايكوندو والرماية بالقوس والسهم وكرة القدم والسباحة والتسلق إلى جانب برنامجي "معسكر الحاضنات الرياضية" المخصص لفئة الإناث و"المسبح الاحترافي" اللذين نُفذا في مركز الطفل بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بما أسهم في توفير بيئة رياضية متكاملة عززت اللياقة البدنية والانضباط وروح التحدي والعمل الجماعي لدى الأطفال.