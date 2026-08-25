شرطة أبوظبي تؤكد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد

أبوظبي في 25 أغسطس/وام/ أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية وإعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خلال أوقات الذروة، وذلك ضمن أولويتها الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».

وهنأت شرطة أبوظبي الهيئات التدريسية والإدارية والطلبة وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيةً للجميع عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتميز، بما يعزز أمن وسلامة المجتمع المدرسي.

وأعد قطاع الأمن الجنائي، برنامجًا توعويًا متكاملًا يستهدف الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، ويتضمن محاضرات وورشًا توعوية حول عدد من الموضوعات الأمنية والمجتمعية، من أبرزها مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، بما فيها التنمر والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة ورفع مستوى الوعي الأمني الاستباقي لدى الطلبة وذلك ضمن الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي «الأمن الاستباقي».

وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أنها ستكثف من جهودها الميدانية والتوعوية مع بداية العام الدراسي، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لدى مختلف فئات مستخدمي الطريق، من خلال تنظيم محاضرات وبرامج توعوية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل المدرسي، والطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها.

وتشمل الخطة أيضا انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية ومحيط المدارس في إمارة أبوظبي، مع أول يوم دراسي، لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، وتعزيز الانسيابية خلال ساعات الذروة، إلى جانب متابعة معابر المشاة وتأمين حركة الطلبة منذ نزولهم من المركبات والحافلات وحتى وصولهم بأمان إلى بوابات المدارس.

وتستهدف إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة ضمن خطتها الإعلامية والتوعوية المتكاملة مختلف شرائح المجتمع بالتعاون مع كافة الشركاء الإعلاميين والاستراتيجيين وعبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز جهودها المستمرة والرامية الى ضمان عودة آمنة وسالمة لجميع أبنائنا طلبة المدارس.

وأكدت شرطة أبوظبي أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالسلوكيات الآمنة متمنية عاماً دراسيًا آمنًا لأبنائنا الطلبة.