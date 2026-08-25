مطار الشارقة يستقبل 390 ألف مسافر خلال أسبوع واحد

الشارقة في 26 أغسطس/وام/ استقبل مطار الشارقة خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس الجاري أكثر من 390 ألف مسافر و ذلك بالتزامن مع عودة المسافرين من عطلاتهم استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وبلغ عدد المسافرين القادمين إلى مطار الشارقة أكثر من 175 ألف مسافر قادم فيما بلغ عدد المغادرين حوالي 151 ألف مسافر وأكثر من 66 ألف مسافر تحويل للرحلات.

وسجل المطار 1,175 رحلة جوية مغادرة و 1,175 رحلة قادمة غطت أكثر من 100 وجهة دولية بما يعكس دوره مركزا إقليميا لحركة المسافرين والشحن الجوي.

فيما سجل يوم 15 أغسطس أعلى حركة يومية للمسافرين بإجمالي 48,859 مسافراً قادماً ومغادراً منهم 25,251 مسافراً قادماً و23,608 مسافرين مغادرين بالتزامن مع استمرار حركة سفر العائلات والمصطافين خلال موسم الصيف.

وشملت قائمة الوجهات الأكثر نشاطاً خلال هذا الأسبوع محطات مثل القاهرة والدوحة ودكا وعمَّان ما يعكس استمرار الطلب على السفر إلى أبرز الأسواق الإقليمية والدولية.

وتعكس هذه المؤشرات فاعلية الاستعدادات التي اتخذها مطار الشارقة لتلبية الطلب على سوق السفر خلال ذروة موسم الصيف الذي توقع خلاله استقبال نحو ثلاثة ملايين مسافر ونحو 19 ألف حركة جوية خلال شهري يوليو وأغسطس في إطار خطة تشغيلية متكاملة نفذها المطار بالتنسيق مع شركائه الاستراتيجيين لمواكبة النمو المتواصل في حركة السفر وضمان انسيابية العمليات وتعزيز جاهزية مختلف فرق العمل.