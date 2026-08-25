دبي تستضيف المحطة الختامية لمنافسات “بدون البدلة” ببطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

دبي في 25 أغسطس / وام / تنطلق يوم السبت المقبل منافسات الجولة السادسة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لفئة “بدون البدلة”، والتي يستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي في دبي على مدى يومين بمشاركة نخبة من اللاعبين والأندية.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات الجولة، التي تمثل المحطة الختامية لمنافسات “بدون البدلة” ضمن البطولة، وسط ترقب كبير لنتائجها التي تحدد مراكز الأندية وترتيبها في هذه الفئة.

وتقام منافسات اليوم الأول، السبت، بمشاركة لاعبي فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، فيما تختتم الجولة يوم الأحد بإقامة نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، ضمن برنامج تنافسي يجمع مختلف المراحل العمرية على مدار يومين.

وتحظى الجولة السادسة بأهمية خاصة كونها الفرصة الأخيرة للأندية لتعزيز مواقعها أو تحسين مراكزها في سباق الترتيب قبل إسدال الستار على منافسات “بدون البدلة”، ما يرفع من حدة المنافسة ويمنح النزالات قيمة إضافية على مستوى الأداء والنتائج.

وتتميز منافسات “بدون البدلة” بطابعها الفني الخاص، إذ تتطلب مستويات عالية من الجاهزية البدنية والفنية، نظراً لما تشهده من إيقاع سريع وتنوع في التحولات بين الوضعيات، الأمر الذي يفرض على اللاعبين امتلاك مهارات التحكم، وسرعة قراءة تحركات المنافس، واتخاذ القرارات المناسبة خلال مجريات النزال.

كانت الجولة الثالثة من البطولة، التي أقيمت في الفجيرة خلال شهر أبريل الماضي وخصصت أيضاً لمنافسات “بدون البدلة”، قد شهدت تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، يليه بالمز الرياضية – تيم 777 وأكاديمية M.O.D، لتشكل نتائجها محطة مهمة قبل العودة إلى منافسات الفئة ذاتها في الجولة السادسة.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن البطولة تصل في جولتها السادسة إلى مرحلة تتزايد فيها أهمية كل نزال وكل نقطة، وهو ما ينعكس على مستوى التحضير داخل الأندية وجدية المنافسة بين اللاعبين.

وأضاف أن منافسات “بدون البدلة” تمنح الرياضيين اختباراً مختلفاً من حيث السرعة والتحكم والقدرة على التكيف مع مجريات النزال، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية وتعزيز جاهزيتهم لمختلف أنماط المنافسة.

وأوضح أن الاتحاد حرص منذ انطلاق الموسم على تقديم بطولة ذات مسار تنافسي متكامل يخدم اللاعبين والأندية على حد سواء، ويتيح تقييم التطور الفني بصورة عملية عبر جولات متتابعة، مشيراً إلى أن النتائج في هذه المرحلة تكتسب أهمية أكبر في سباق الترتيب، بما يتوقع أن يرفع مستوى المنافسة في جولة دبي.

من جانبه، قال ماجد النقبي، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في فئة تحت 16 عاماً، إن الاستعداد لهذه الجولة جاء بصورة مختلفة، نظراً لما تتطلبه منافسات “بدون البدلة” من سرعة أكبر في الحركة والتركيز والتعامل مع التحولات داخل النزال.

وأضاف أنه ركز خلال التدريبات على مهارات التحكم والانتقال السريع بين الوضعيات، معرباً عن تطلعه إلى تقديم أفضل مستوى ممكن والمساهمة في تحقيق نقاط مهمة للنادي.

وتتواصل منافسات بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بعد الجولة السادسة، حيث تستضيف مبادلة أرينا في أبوظبي منافسات الجولة السابعة لفئة “البدلة” خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر المقبل، قبل إقامة الجولة الختامية من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل.