هيئة الشارقة للدفاع المدني تدعو المدارس إلى تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة

الشارقة في 25 أغسطس / وام / دعت هيئة الشارقة للدفاع المدني إدارات المدارس والكوادر التعليمية وأولياء الأمور والطلبة قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة واتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر الحرائق والتعامل السليم مع الحالات الطارئة مؤكدة أهمية أن تشكّل السلامة جزءاً من الممارسات اليومية داخل البيئة المدرسية بما يسهم في حماية الطلبة والعاملين وتوفير أجواء تعليمية آمنة طوال العام الدراسي.

وحثت الهيئة الإدارات المدرسية على التأكد من جاهزية أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وطفايات الحريق وإجراء أعمال الفحص والصيانة اللازمة لها، مع إبقاء مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء والممرات خالية من أي عوائق قد تؤخر الخروج الآمن عند وقوع طارئ .

وشددت على ضرورة معالجة أي ملاحظات تتعلّق بأنظمة الوقاية والسلامة بصورة فورية وعدم تعطيل أو حجب أي من معدات الحماية من الحريق.

وفيما يتعلّق بالمخاطر المحتملة داخل المنشآت التعليمية أكدت الهيئة أهمية الاستخدام الآمن للأجهزة والتوصيلات الكهربائية وعدم تحميل المقابس بأجهزة تفوق قدرتها والتوقف عن استخدام أي أسلاك أو معدات تظهر عليها علامات التلف أو ارتفاع غير طبيعي في الحرارة.

ودعت إلى إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن مصادر الحرارة والتجهيزات الكهربائية والتأكد من تخزينها واستخدامها بصورة آمنة تقلل احتمالات نشوب الحرائق.

وشددت الهيئة على أهمية جاهزية خطط الإخلاء وتعريف جميع العاملين والطلبة بمخارج الطوارئ ومسارات الخروج ونقاط التجمع المعتمدة إلى جانب تنفيذ تدريبات الإخلاء بصورة منتظمة للتأكد من قدرة الجميع على التصرّف الصحيح عند سماع جرس الإنذار لافتة إلى ضرورة مغادرة المبنى بهدوء ودون تدافع والتوجه مباشرة إلى نقاط التجمع وعدم العودة إلى المبنى إلا بعد السماح بذلك من الجهات المختصة.

ودعت الهيئة المعلمين والمعلمات إلى تعزيز الوعي الوقائي لدى الطلبة وتوجيههم إلى الالتزام بالتعليمات أثناء حالات الطوارئ ومساعدتهم على الإخلاء بطريقة منظمة وآمنة مع إعطاء اهتمام خاص للطلبة الذين قد يحتاجون إلى المساعدة مؤكدة أهمية إبلاغ الإدارة المدرسية فور ملاحظة أي مصدر للخطر والتعامل مع معدات مكافحة الحريق وفق حدود التدريب والمعرفة المسبقة وعدم تعريض النفس أو الآخرين للخطر.

ووجهت الهيئة الطلبة إلى عدم العبث بأجهزة الإنذار أو طفايات الحريق ومعدات السلامة وإبلاغ المعلمين أو المشرفين فور ملاحظة دخان أو رائحة احتراق أو أي مؤشر قد يدل على وجود خطر ودعتهم إلى اتباع تعليمات المعلمين عند الطوارئ وعدم العودة لجمع المقتنيات الشخصية أثناء الإخلاء والابتعاد عن موقع الحادث حتى انتهاء الحالة والتأكد من سلامة المكان.

وفي جانب السلامة المرتبط بالحافلات المدرسية أكدت الهيئة ضرورة عدم ترك أي طالب داخل الحافلة بعد انتهاء الرحلة والتأكد من خلوها بالكامل إلى جانب تعريف الطلبة بكيفية التصرّف عند حدوث حالة طارئة والالتزام بتوجيهات المشرفين ودعت أولياء الأمور إلى ترسيخ مبادئ الوقاية لدى أبنائهم وتوعيتهم بأهمية عدم العبث بمعدات السلامة أو مصادر الاشتعال وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي خطر يلاحظونه داخل المدرسة أو الحافلة.

وأشارت هيئة الشارقة للدفاع المدني إلى أن الوقاية من الحرائق والحد من آثار الحالات الطارئة يتطلّبان التزام جميع عناصر المجتمع المدرسي بالتعليمات والإجراءات المعتمدة والتعامل الجاد مع أي ملاحظات قد تؤثر في السلامة ودعت الإدارات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة إلى التعاون في ترسيخ ثقافة الوقاية بما يسهم في توفير عام دراسي آمن حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.