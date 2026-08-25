"العربية للطيران" تضيف غدانسك إلى شبكة وجهاتها المتنامية في بولندا

الشارقة في 25 أغسطس / وام / أعلنت "العربية للطيران" أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم إطلاق خدمتها الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار غدانسك ليخ فاونسا في بولندا اعتباراً من 14 ديسمبرالمقبل وذلك بمعدل خمس رحلات مباشرة أسبوعياً مما يعزز حضورها في السوق البولندية .

وتنضم بذلك (غدانسك) إلى رحلات الناقلة الحالية من الشارقة إلى وارسو شوبان وكراكوف إلى جانب خدمتها المرتقبة إلى كاتوفيتسه التي تنطلق أيضا في ديسمبر.

ومع انضمام غدانسك إلى شبكة وجهاتها ستربط "العربية للطيران" الشارقة بأربع مدن في بولندا موفرةً لعملائها خيارات سفر مباشرة ومريحة إلى وجهات رئيسية في مختلف أنحاء البلاد إلى جانب دعم الروابط السياحية والتجارية والاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا.

و قال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" :" بإضافة غدانسك إلى شبكة وجهاتنا المتنامية في بولندا نواصل توسيع حضورنا في أوروبا وتعكس الخدمة الجديدة التزامنا بتوفير رحلات مباشرة من الشارقة إلى وجهات دولية رئيسية مع تقديم خيارات سفر موثوقة وذات قيمة مضافة لعملائنا وستوفر الخدمة الجديدة لعملاء الشركة المزيد من خيارات السفر لأغراض السياحة والأعمال عبر تسيير خمس رحلات مباشرة أسبوعيًا وتسهم في دعم نمو حركة السفر والتجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا.

من جانبه توقع توماش كلوفسكوفسكي رئيس مجلس إدارة مطار غدانسك أن تسهم هذه الوجهة الجديدة في دعم النمو الاقتصادي في المنطقة من خلال تعزيز حركة الأعمال والتبادل التجاري إلى جانب دعم جهود استقطاب الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط إلى إقليم بوميرانيا مع تنشيط حركة السياحية بين غدانسك ومنطقة الخليج العربي واستقطاب المزيد من الزوار مما يسهم في تعزيز العائد الاقتصادي لقطاع السياحة المحلي وبفضل أجوائها الصيفية المعتدلة وموقعها على ساحل بحر البلطيق تواصل بولندا ترسيخ مكانتها وجهة سياحية جاذبة للمسافرين من منطقة الخليج.