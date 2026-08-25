غرفة الشارقة تطلق برنامجاً تدريبياً لتمكين القيادات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

الشارقة في 25 أغسطس / وام / كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلةً بمركز الشارقة للتدريب والتطوير عن إطلاق برنامج أكسفورد وكامبريدج التنفيذي في القيادة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والذي يُعقد في جامعتي أكسفورد وكامبريدج خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري إلى 5 سبتمبر المقبل في إطار جهود الغرفة المستمرة للاستثمار في رأس المال البشري وإعداد قيادات قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وصناعة القرار.

يأتي البرنامج في إطار المبادرات الاستراتيجية لغرفة الشارقة لعام 2026 وتجسيداً لالتزامها الراسخ بالاستثمار في رأس المال البشري وإعداد قيادات تنفيذية قادرة على قيادة مرحلة التحول الرقمي بكفاءة واقتدار .

يستهدف البرنامج تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة عبر الدمج الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في منظومة القيادة وصنع القرار.

ويشهد البرنامج مشاركة نخبة من كبار الأكاديميين والخبراء والمتخصصين من جامعتي أكسفورد وكامبريدج وعدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية المرموقة في المملكة المتحدة بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في القيادة الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار وصناعة القرارات التنفيذية.

وأكدت مريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار توجه غرفة الشارقة نحو الاستثمار المستدام في تطوير الكفاءات والقيادات مشيرة إلى سعى الغرفة و من خلال هذه البرامج الدولية النوعية إلى المساهمة في بناء قيادات تمتلك المعرفة والأدوات المستقبلية وقادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير المؤسسات ورفع تنافسيتها بما يدعم التوجه نحو اقتصاد معرفي مستدام ويواكب الرؤى التنموية المستقبلية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات.

من جانبها أوضحت أمل عبدالله ال علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير أن البرنامج لا يقتصر على الجانب الأكاديمي التقليدي بل يمثل منصة تفاعلية تجمع بين المعرفة والتطبيق والتجربة العملية مشيرةً إلى أن تصميم البرنامج يتيح للمشاركين التفاعل المباشر مع نخبة من الأكاديميين والخبراء وتبادل الخبرات والأفكار ومناقشة التحديات المؤسسية المعاصرة ضمن بيئة تعليمية دولية محفزة.

ويتضمن البرنامج جلسات تجمع بين المحاضرات ودراسات الحالة والنقاشات المستديرة والمحاكاة التطبيقية والعروض التفاعلية إلى جانب الزيارات الميدانية واللقاءات المعرفية في أكسفورد وكامبريدج ووارويك.

وتتناول الجلسات موضوعات مستقبلية تشمل القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار في بيئات عدم اليقين والتحول الرقمي والقيادة الاستراتيجية في عصر الاضطراب الرقمي والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية وحوكمة التحول التكنولوجي وصناعة القرارات التنفيذية الذكية القائمة على البيانات بما يعزز قدرة المشاركين على نقل المعرفة المكتسبة إلى مؤسساتهم والمساهمة في تطوير أدائها واستدامة تنافسيتها.