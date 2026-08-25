"الفجيرة الخيرية" تستعرض إنجازاتها ومشاريعها الخيرية والإنسانية

الفجيرة في 25 أغسطس/ وام/ عقدت جمعية الفجيرة الخيرية اجتماع مجلس إدارتها برئاسة معالي سعيد الرقباني، رئيس المجلس .

استعرض الاجتماع أبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها وبرامجها الخيرية والتنموية خلال النصف الأول من عام 2026.

ورفع معالي سعيد الرقباني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مثمناً دعم سموهما المتواصل لأنشطة الجمعية ومشاريعها الخيرية والإنسانية.

وأعرب عن شكره وتقديره لأصحاب الخير والمحسنين على دعمهم ومساهماتهم التي تمكّن الجمعية من مواصلة رسالتها الإنسانية والمجتمعية وتعزيز أثرها في خدمة الفئات المستحقة.

واستعرض المجلس ما أنجزته الجمعية من مشاريع وبرامج خيرية وتنموية خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2026 .

وبلغ إجمالي مدفوعات مشاريع وبرامج الجمعية 42.7 مليون درهم، استفاد منها 30,137 مستفيداً، ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع الإنسانية والمجتمعية الموجهة إلى الفئات المستحقة.

واستعرض المجلس نتائج برنامج حمد بن محمد الشرقي لحفظ النعمة، الذي يواصل منذ انطلاقه عام 2004 أداء رسالته في حفظ النعمة وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.

وبلغ إجمالي ما وزعه البرنامج منذ تأسيسه 8,880,674 وجبة، منها 315,745 وجبة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استدامة عطائه واتساع أثره الإنساني والمجتمعي على مدى أكثر من عقدين.

وفي مجال دعم التعليم وتمكين الطلبة، استفاد 1,161 طالباً وطالبة من مشروع مساعدة الطلبة خلال النصف الأول من العام الجاري، وشملت أوجه الدعم الحقائب المدرسية، وسداد الرسوم المدرسية والجامعية، وتوفير أجهزة الكمبيوتر، إلى جانب الدورات التدريبية.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، بلغ عدد المنتسبات المسجلات في مركز غرس للتمكين الاجتماعي 336 منتسبة، وتنوعت مشاريعهن بين المأكولات والحلويات، والأشغال الحرفية، والعطور والبخور، والتصميم والأزياء، والخدمات الإلكترونية ومستحضرات العناية، وغيرها من المشاريع الإنتاجية، بما يسهم في دعم قدرات الأسر وتعزيز اعتمادها على الذات.

وبلغ عدد الأيتام وأفراد الأسر المكفولين 8,469 مستفيداً، فيما قدمت الجمعية مساعدات علاجية إلى 528 مريضاً، ضمن جهودها لمساندة الحالات المرضية غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج.

وعلى صعيد العمل الإغاثي، قدمت الجمعية 645 طناً من المساعدات الإغاثية للمتضررين والمنكوبين، في إطار جهودها الإنسانية والاستجابة لاحتياجات الفئات المتضررة.

وفي ختام الاجتماع، أكد معالي سعيد الرقباني أن ما حققته الجمعية من إنجازات جاء، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وثقة أصحاب الخير والمحسنين ومساهماتهم المستمرة.