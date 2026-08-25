الإعلان عن تفاصيل خطة تنظيم أولمبياد الشطرنج "أبوظبي 2028 "

أبوظبي في 25 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج عن خطته المتكاملة للجان التنظيمية وإعداد المنتخب الوطني استعدادا لاستضافة أولمبياد الشطرنج العالمي 2028 في أبوظبي.

وكشف الاتحاد عن تشكيل لجان الابتكار والإعداد والتنظيم والمنتخبات للإعداد المبكر، ووضع كافة الترتيبات نظرا لأهمية الحدث العالمي الكبير في أبوظبي، والمشاركة العالمية من نخبة الأبطال.

وأعرب الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري رئيس الاتحاد عن ثقته بالقدرة على تقديم نسخة عالمية من الأولمبياد وفق أفضل المعايير والممارسات بدعم القيادة الرشيدة ومجلس أبوظبي الرياضي.

وقال إن إعداد منتخبنا الوطني للحدث العالمي أولوية قصوى، لضمان إظهار المستوى التنافسي الكبير أمام أبطال العالم مؤكدا الثقة الكبيرة في قدرات أبناء وبنات الإمارات في ضوء التطور النوعي الذي تشهده اللعبة.

وفي سياق متصل وقع الاتحاد أمس اتفاقية شراكة مع شركة "السيف جرافيكس"، في إطار الاستعدادات للأولمبياد العالمي 2028 وذلك خلال مؤتمر صحفي بفندق راديسون بلو، بحضور الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، وحسان محمد رفعت، رئيس مجلس إدارة الشركة.

ووصف الخوري الاتفاقية بأنها إضافة لمسيرة اللعبة من خلال دعم الشركة للفعاليات والبطولات التي ينظمها الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال حسان رفعت إن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من حرص الشركة على دعم اللعبة و تطويرها، والمساهمة في تنظيم واستضافة الفعاليات والبطولات المختلفة.