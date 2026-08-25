"موارد عجمان" تنظم يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية الفورية غدا

عجمان في 25 أغسطس / وام/ تنظّم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية الفورية غدا في سيتي سنتر عجمان من الساعة 10:00 صباحاً حتى 2:00 مساءً، وذلك لطرح شواغر وظيفية أمام الكفاءات الوطنية الباحثة عن عمل.

تجسد المبادرة التزام الدائرة بدعم مستهدفات التوطين وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات سوق العمل من خلال توفير قنوات توظيف مباشرة وفعّالة تربط الباحثين عن عمل بالفرص النوعية، وتفتح أمامهم آفاقاً مهنية مستدامة تتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم وطموحاتهم، وتمكينهم من توظيف قدراتهم في بيئات عمل محفزة تدعم تطورهم المهني والإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتيح اليوم المفتوح لحملة شهادة الثانوية العامة التقدم وإجراء مقابلات مباشرة وفورية مع مسؤولي التوظيف في مجموعة ماجد الفطيم، بما يسهم في تسريع رحلة التوظيف، وتحقيق مواءمة أكثر فاعلية بين الكفاءات الوطنية ومتطلبات الوظائف المطروحة.