نجاح كبير لبرنامج "سفراء الصحة العامة" بمهرجان الشيخ زايد الصيفي

أبوظبي في 25 أغسطس/ وام/ حقق برنامج "سفراء الصحة العامة" للأطفال في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، نجاحا كبيرا على صعيد تدريب الأطفال على جوانب مهمة في النشاط الرياضي والبدني والغذاء الصحي، والنوم السليم ومواجهة ضغوطات الحياة.

وأوضح مركز أبوظبي للصحة العامة في هذا الصدد أن البرنامج الذي تم إطلاقه لأول مرة في المهرجان أتاح لهذه الفئة مساعدة أنفسهم ومن حولهم بعد تعلم أساسيات الإسعافات الأولية، مشيرا إلى متابعة الأطفال بعد عودتهم إلى مدارسهم للتأكد من انتقال وعيهم وإدراكهم إلى الأطفال الآخرين.

وقالت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في المركز، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن النسخة الأولى للمهرجان، إضافة نوعية للأنشطة الإيجابية والمحورية التي تعتني بالأطفال والعناية بهم وأسرهم، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بأن الإنسان في جميع مراحل حياته هو الاستثمار الحقيقي للوطن والقيادة.

وأضافت أن الجهات المشاركة في المهرجان قدمت أفضل ما لديها من قيم معرفية، وممارسات عملية، في نشر الوعي، وتعزيز ثقافة المجتمع، وليس مجرد قضاء وقت خلال فترة الصيف، معربة عن التطلع إلى استمرار المهرجان على مستوى جميع إمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.