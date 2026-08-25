شرطة رأس الخيمة تناقش جاهزيتها التشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد

رأس الخيمة في 25 أغسطس/وام/ ناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والتشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2026.

حضر الاجتماع المقدم عبد الله عبد الرحمن السامان مدير إدارة المرور والدوريات وممثلو الإدارات المعنية ورؤساء الأقسام ومديرو الأفرع المرورية، والشركاء الاستراتيجيون ممثلو كل من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة رأس الخيمة للمواصلات والإسعاف الوطني وساعد للأنظمة المرورية، تحقيقاً للانسيابية المرورية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

ناقش الاجتماع خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والمجتمعية والإعلامية، لتعزيز سلامة النقل المدرسي خلال موسم العودة إلى المدارس 2026، من خلال تنسيق منظومة مرورية متكاملة تحقق أعلى مستويات السّلامة المرورية للطلبة وأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسيّة في المدارس، مع التأكيد على تفعيل المبادرات التوعوية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين.

وأكد العميد أحمد المنصوري أن شرطة رأس الخيمة ستكثف الدوريات المرورية أمام المدارس والطرق المؤدية إليها في الإمارة، مع تحديد المناطق الساخنة ووضع أفضل الخطط المرورية اللازمة للتعامل معها خلال أوقات الذروة، وتنظيم حركة السير والمرور لتسهيل انسيابية حركة الحافلات المدرسية وستعمل على تنظيم محاضرات مرورية توعوية تستهدف السائقين ومستخدمي الطرق، وشرائح المجتمع المدرسي من الطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، تعزيزاً لسلامة الطلبة المرورية، متمنياً للطلبة عاماً دراسياً جديداً موفقاً.