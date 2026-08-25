انطلاق الدورة الـ 13 من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة بدبي

دبي في 25 أغسطس/وام/ انطلقت اليوم أعمال الدورة الـ 13 من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة "IFM 2026" ، الذي يستمر ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 900 متخصص ومشارك من 10 دول، وحضور نخبة من الخبراء والمختصين في طب العائلة والرعاية الصحية، لبحث أحدث التطورات والممارسات الكفيلة بتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الوقاية وصحة المجتمع.

استقطب المؤتمر هذا العام أكثر من 45 متحدثاً ضمن برنامج علمي يضم أكثر من 18 جلسة علمية، إلى جانب عرض أكثر من 70 ملصقاً علمياً، ويحصل المشاركون على 21 نقطة من نقاط التعليم الطبي المستمر المعتمدة.

وقال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (IFM)، رئيس الاتحاد العلمي العالمي لطب العائلة "GSFMA"، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إن طب العائلة ليس مجرد نقطة البداية في رحلة المريض مع المنظومة الصحية، بل هو الأساس الذي تُبنى عليه صحة المجتمع واستدامة أنظمته الصحية، فكلما استثمرنا في الوقاية، والكشف المبكر، وفي علاقة مستمرة قائمة على المعرفة والثقة بين الطبيب والمريض، استطعنا أن ننتقل من علاج المرض إلى حماية الصحة قبل أن تتراجع.. ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر الدولي لطب العائلة كمنصة تجمع الخبرات والمعرفة والابتكار، وتدفع نحو نماذج رعاية أكثر استباقية وتكاملاً، تضع الإنسان وجودة حياته في قلب المنظومة الصحية".

وشددت الدكتورة ابتسام البستكي، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة"2026 IFM" ، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، على أهمية تبني نهج متكامل واستباقي يركز على الوقاية والكشف المبكر وتحسين جودة حياة المرضى ، مشيرة إلى أن قطاع الرعاية الصحية يشهد تحولات متسارعة تفرض تطوير نماذج أكثر تكاملاً ومرونة في تقديم الرعاية ، ويأتي طب العائلة في صميم هذه التحولات باعتباره نقطة الاتصال الأولى بين المريض والمنظومة الصحية.

وأضافت أنه من خلال هذا المؤتمر، نسلط الضوء على أحدث الأدلة العلمية والممارسات المبتكرة التي يمكن أن تعزز قدرات أطباء العائلة وتمكنهم من تقديم رعاية أكثر شمولاً وتركيزاً على احتياجات المريض".

ويقدم المؤتمر من خلال مسار علمي واحد، برنامجاً متنوعاً يستكشف آفاقاً جديدة في عدد من الموضوعات الصحية، تشمل الأجهزة القابلة للارتداء والذكاء الاصطناعي، وطب السفر، وأداء الدماغ، وطول العمر وصحة الدماغ، والصدفية، والطب التجميلي والوظيفي، والأمراض القلبية الأيضية، ودور إنزيم"TKTL1" في الكشف عن السرطان، وصحة الأمعاء، وصحة المرأة، وإدمان المخدرات، والسكري والسمنة، والطب الوظيفي والتكاملي في طب الأسرة، والصحة والمناخ والهجرة، إلى جانب متلازمة القولون العصبي وفرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة.

يصاحب المؤتمر معرض متخصص تشارك فيه عدد من أبرز الجهات العالمية المتخصصة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، من بينها المستشفى الأمريكي بدبي و"Seers Tech"،و"Omron"، إلى جانب عرض مجموعة من الأبحاث العلمية التي أعدها أطباء وطلبة، بما يتيح منصة لتبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات والحلول في القطاع الصحي.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر عدداً من الجلسات المتخصصة، من بينها جلسات بعنوان "إنزيم واحد، إجابات متعددة TKTL1 في الكشف عن السرطان"، و"الكشف الرقمي عن اضطرابات نظم القلب والفحص المدعوم بالذكاء الاصطناعي في الرعاية الأولية"، و"الطب الوظيفي: منهجيات قائمة على الأدلة في طب الأسرة"، وجلسة حول التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "ADHD" .

ينظم المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة سنوياً ، من قبل "إندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض العضو في "اندكس القابضة"، التي تمتلك خبرة رائدة في تنظيم أبرز الفعاليات الطبية والعلمية في المنطقة ، وبما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للابتكار والمعرفة في قطاع الرعاية الصحية.