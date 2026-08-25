"جمعية السلامة وأمن الطوارئ" تستعرض رؤيتها للتطوع في"ديهاد 2026"

الشارقة في 25 أغسطس / وام / تشارك جمعية السلامة وأمن الطوارئ (SESA) في فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026» المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي في إطار جهودها لتعزيز ثقافة السلامة والجاهزية المجتمعية، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مع الجهات والمؤسسات العاملة في المجالات الإنسانية والسلامة وإدارة الطوارئ والأزمات.

تستعرض الجمعية خلال مشاركتها رؤيتها وبرامجها في مجالات بناء القدرات والتدريب والتوعية المجتمعية، إلى جانب توجهها نحو تطوير مفهوم «المتطوع المتخصص»، باعتباره نموذجاً يركز على الانتقال من التطوع العام إلى بناء كوادر تطوعية تمتلك المعرفة والتدريب والتأهيل المناسب للمشاركة في المجالات المرتبطة بالسلامة والطوارئ، بما يعزز كفاءة العمل التطوعي وجاهزية المجتمع.

وتسعى الجمعية إلى الاطلاع على التجارب والممارسات المتقدمة في مجالات العمل الإنساني والاستجابة للطوارئ، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات والخبراء، بما يدعم تطوير البرامج والمبادرات ذات الأثر المجتمعي المستدام.

وقال هيثم محمد الرئيسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المشاركة في «ديهاد» تأتي انطلاقاً من أهمية التكامل بين مؤسسات المجتمع والجهات المختصة في بناء منظومة أكثر استعداداً وقدرة على التعامل مع المخاطر والتحديات.

وأكد أن التطوع في مجالات السلامة والطوارئ يجب أن ينتقل من مفهوم المشاركة العامة إلى بناء متطوع متخصص يمتلك التدريب والتأهيل المناسبين للمهمة التي يقوم بها.. وأضاف أنه من هنا نعمل على تطوير مفهوم المتطوع المتخصص لا لتكون القيمة في عدد المتطوعين فقط، وإنما في جودة تأهيلهم وقدرتهم على أداء أدوار محددة بكفاءة، وفق مبدأ الشخص المناسب للمهمة المناسبة.