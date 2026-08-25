1ر2 نقطة ارتفاعا بـ "مؤشر مناخ الأعمال" في ألمانيا خلال أغسطس

برلين في 25 أغسطس/وام/ ارتفع مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا خلال شهر أغسطس الجاري بواقع 1ر2 نقطة ليصل إلى 8ر88 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي في إطار التعافي المتواصل للاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا.

وكشف المعهد الاقتصادي اللماني (إيفو) اليوم الثلاثاء في تقريره الشهري عن ارتفاع ثقة الشركات الألمانية في أعمالها خلال الفترة نفسها في ظل مواصلة الاقتصاد الألماني التعافي بنمو يفوق التوقعات رغم ارتفاع أسعار الطاقة والخلافات التجارية مع الشريك الأمريكي.

ونوه التقرير إلى أن هذا التحسن شمل توقعات الشركات بشأن أعمالها المستقبلية إلى جانب تحسن تقييمها للوضع الاقتصادي الحالي.

(خلا)