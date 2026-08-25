بلدية دبي تنال شهادة المطابقة الدولية في تكيف أنظمة تصريف مياه الأمطار مع التغير المناخي

دبي في 25 أغسطس/وام/أعلنت بلدية دبي حصولها على شهادة المطابقة الدولية مع المواصفة العالمية الأيزو /ISO 24566/ المتخصصة في "أنظمة إدارة تكيف خدمات تصريف مياه الأمطار مع آثار التغيير المناخي" لتكون أول جهة حكومية على مستوى العالم تحصد هذا الاعتماد.

يأتي هذا الإنجاز ليترجم توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي بتشييد وتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تكون الأكثر تقدمًا وتطورًا وريادة على مستوى العالم ويعكس التزام بلدية دبي بترسيخ جاهزية الإمارة الاستباقية للتعامل مع مختلف المتغيرات المناخية وآثارها وإنشاء وإدارة منظومة تصريف عالية الكفاءة تضمن سلامة ورفاهية المجتمع وتعزز جودة الحياة الاستثنائية لجميع سكان الإمارة وزوارها.

وجاء نيل هذه الشهادة الدولية بعد نجاح بلدية دبي في تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية والتي ترتكز على التقييم الشامل والدقيق للمتغيرات المناخية ومخاطرها ورفع طاقة أنظمة تصريف مياه الأمطار بما يضمن الاستجابة للتحديات الحالية والتكيف المرن مع التغيرات المستقبلية.

وأكد المهندس عادل محمد المرزوقي المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي أن هذا الإنجاز يُمثل ثمرة جهود بلدية دبي المستمرة في تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجابا على جودة الحياة في الإمارة ويعكس النضج الفني والتنظيمي لمنظومة إدارة أصول البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة وقدرتها الاستثنائية على إدارة التحديات والتغيرات المناخية بأسلوب منهجي.

وقال المرزوقي إن تبني وتطبيق مواصفة /الأيزو 24566/ يدعم جهودنا التشغيلية والميدانية في صياغة منهجيات مؤسسية علمية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية حيث نعتمد على التخطيط المسبق المبني على البيانات الدقيقة وتوظيفها لرفع كفاءة العمليات التشغيلية بما يضمن استمرارية واستدامة الخدمات المقدمة للسكان بكفاءة عالية.