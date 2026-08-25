"طرق دبي" تنفذ تحسينات مرورية في 6 مواقع بمناطق المدارس

دبي في 25 أغسطس /وام/ أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من التحسينات المرورية في 6 مواقع من المناطق المدرسية خلال فصل الصيف لتخدم أكثر من 10 مدارس في الإمارة .

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والمناطق التطويرية، وتوفير تجربة تنقّل آمنة وسهلة لمرتادي المدارس، مما يعزّز ذلك من جودة حياة سكان وزوار إمارة دبي.

نُفّذت التحسينات المرورية خلال العطلة الصيفية لتقليل التأثيرات على حركة السير اليومية، والاستفادة من انخفاض الأحجام المرورية، وبالتالي تسريع وتيرة الإنجاز وتقليل التأثيرات على مستخدمي الطريق، وضمان توفير أعلى معايير السلامة في المواقع المستهدفة.

ودعت الهيئة سائقي الحافلات، وأولياء الأمور إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية عند توصيل أبنائهم من وإلى المدارس، واستخدام المناطق المخصصة للنزول والصعود والامتناع عن التوقّف العشوائي في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم أو مركبات الطوارئ، والوقوف عند إشارات ولوحات الحافلات المدرسية، والانتباه لحركة الطلبة في محيط المدارس وخفض السرعة والالتزام باللوحات والإشارات المرورية ما يسهم في توفير محيط دراسي آمن وخالٍ من الحوادث.