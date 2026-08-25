"سقيا الإمارات" تستعرض مشاريعها الإنسانية في "ديهاد 2026"

دبي في 25 أغسطس/ وام/ تشارك مؤسسة سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد 2026) الذي يختتم أعماله غدا الأربعاء في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني".

وتستعرض المؤسسة خلال مشاركتها مبادراتها ومشاريعها الإنسانية المستدامة لتوفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم، وتسلط الضوء على دور جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه في تحفيز الابتكار لتطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات شح المياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: "تجسد "سقيا الإمارات" رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إحداث أثر إنساني وتنموي مستدام يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.. موضحا أن مشاريع المؤسسة أسهمت حتى اليوم في إحداث أثر إيجابي في حياة نحو 15 مليون إنسان في 37 دولة حول العالم، من خلال مشاريع وحلول مستدامة تستهدف المجتمعات التي تواجه تحديات في الحصول على مياه الشرب الآمنة.

وأضاف أن مشاركة المؤسسة في "ديهاد 2026" تأتي في إطار جهودنا لاستكشاف شراكات جديدة مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والبحثية بما يعزز الأثر المستدام للمشاريع الإنسانية ويدعم تسخير الابتكار والتكنولوجيا لتطوير حلول عملية ومستدامة تعزز الأمن المائي وتمكّن من ابتكار حلول قابلة للتوسع لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بشح المياه.

وقال محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات: "يوفر (ديهاد) منصة مهمة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، وتتيح المشاركة لنا الفرصة للترويج للدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه وتشجيع المبتكرين والمؤسسات ومراكز الأبحاث على تقديم حلول قادرة على إحداث أثر ملموس وقابل للتوسع عالمياً".

وفي إطار برنامج مؤتمر "ديهاد"، يشارك الشامسي في جلسة حوارية بعنوان "استدامة الإنسانية: بناء منظومة إنسانية مرنة"، تتناول سبل تعزيز استدامة العمل الإنساني وبناء منظومات أكثر قدرةً على مواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية.

وخلال المعرض، تسلط المؤسسة الضوء على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تبلغ قيمة جوائزها الإجمالية مليون دولار أمريكي، وتشجع الأفراد والمؤسسات ومراكز البحوث على تطوير تقنيات مبتكرة لإنتاج وتوزيع وتحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. ويستمر استقبال طلبات المشاركة في الدورة الخامسة حتى 30 سبتمبر 2026.