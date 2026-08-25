13 فريقا في الموسم الجديد لدوري الشباب لكرة اليد

دبي في 25 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد اليوم مشاركة 13 فريقا في منافاسات الموسم الجديد من دوري الشباب للعبة.

تضم قائمة الفرق المشاركة في البطولة كلا من النصر، والعين، وكلباء، ودبا الحصن، والوصل، وبني ياس، والبطائح، ومليحة، والوحدة، وشباب الأهلي، والشارقة، والجزيرة، والظفرة.. على أن تنطلق منافسات الجولة الأولى 21 سبتمبر المقبل.

كانت (لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة اليد) قد قررت إعادة قرعة الموسم لبطولة دوري الشباب، عقب انضمام فريق الظفرة، بحضور كل من يوسف سعيد العامري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة وياسر علاي النقبي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، والدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، عضوة مجلس الإدارة رئيسة لجنة التسويق والاستثمار واللجنة الإعلامية والاتصال المؤسسي، إلى جانب ممثلي الأندية المعنية.