"دبي للمساهمات المجتمعية" تستعرض منظومتها الرقمية وخدماتها في"ديهاد 2026"

دبي في25 أغسطس/ وام/ استعرضت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" خلال مشاركتها في الدورة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" ،منظومتها الرقمية وخدماتها الموجهة للأفراد والمؤسسات ، بما في ذلك حلول تنظيم وإدارة حملات المساهمات المجتمعية وقياس أثرها.

تأتي مشاركة المؤسسة في الحدث ، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي ، في إطار جهودها لتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ، والتعريف بتجربة دبي في تنظيم وتمكين المساهمة المجتمعية ضمن منظومة مؤسسية تدعم الأولويات التنموية وتوسع نطاق أثرها.

وبحثت المؤسسة ، خلال " ديهاد 2026"، إمكانية استكشاف مجالات جديدة للتعاون مع جهات محلية ودولية لتطوير مبادرات نوعية وتوسيع دائرة المشاركة، بما يواكب مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" ويدعم ريادة دبي في بناء منظومة متكاملة ومستدامة للمساهمة المجتمعية.

وشارك سعادة مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية ، في جلسة نقاشية بعنوان "العمل الإنساني في عصر الأزمات المتعددة: التحديات ومحركات التغيير" ضمن فعاليات "ديهاد 2026"، تناولت التحولات التي يشهدها العمل الإنساني ودور الشراكات والابتكار في تطوير استجابات أكثر فاعلية للتحديات المتغيرة، وتعزيز جاهزية المنظومات الإنسانية والمجتمعية.

وأكد أن مشاركة المؤسسة في "ديهاد 2026" تعكس أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات لتعزيز فاعلية العمل الإنساني والمجتمعي، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير نماذج أكثر كفاءة واستدامة للمساهمة المجتمعية.

وأضاف :"تمثل مشاركتنا فرصة لتوسيع آفاق التعاون مع الجهات والمؤسسات الفاعلة، واستكشاف مجالات جديدة لتطوير مبادرات تستجيب للأولويات المجتمعية وتحقق أثراً مستداماً، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويرسخ ريادة دبي في تطوير منظومة متكاملة للمساهمة المجتمعية والعمل الإنساني".