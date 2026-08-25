اعتماد مشاركة الظفرة في بطولات الكرة الطائرة للموسم الجديد

أبوظبي في 25 أغسطس/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة اعتماد مشاركة فريق الظفرة في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 لأول مرة.

وأكد عوض المنصوري، الأمين العام المساعد للاتحاد أن الموسم الجديد سينطلق بمنافسات كأس الاتحاد 16 أكتوبر المقبل بعدد 9 فرق، وصولا إلى الدوري العام وكأس السوبر وكأس الإمارات على مدار الموسم، آملا نجاح المسابقات، بالتعاون مع الأندية والشركاء الإستراتيجيين.

وأشاد بنجاح النسخة الرابعة من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2026، بمشاركة 6 فرق هي أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسموحة المصري، وسلوى الصباح الكويتي، ووادي فينان الأردني، والشرطة السوري، و6 أكتوبر المصري.

كما أشاد بالجهود النوعية، والدور الملموس للأكاديمية في دعم تطور الرياضة النسائية على المستوى العربي، خصوصاً الكرة الطائرة، مشيراً إلى تطور فريق الأكاديمية وتقديم مستويات مميزة في هذه البطولة التي وصلت إلى أفضل المعايير التنظيمية والفنية في نسختها الرابعة.