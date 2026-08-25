سلطنة عمان وإيران تبحثان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز

مسقط في 25 أغسطس/ وام / بحثت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، بما يسهم في استئناف الملاحة الآمنة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات مع الدكتور سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، نقلا عن بيان مشترك صادر عن البلدين، أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، بما يصون سيادة البلدين وحقوقهما السيادية.

وناقش الوزيران إطارا مرحليا يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها، ويتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر المضيق، إلى جانب الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهيره من الألغام.

-خلا-.