مجلس إدارة "أبوظبي الإسلامي" يوصي بزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية بـ1.75 مليار درهم

أبوظبي في 25 أغسطس/ وام / اعتمد مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، توصية بزيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل الى 1.75 مليار درهم، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والجهات التنظيمية والجمعية العمومية.

ويأتي قرار زيادة رأس المال المقترح دعماً للمرحلة المقبلة من نمو المصرف ضمن رؤية 2035 بما يحقق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي ومستدام، حيث نجح على مدى السنوات الماضية في توسيع نطاق عملياته وقاعدة المتعاملين بشكل كبير، مع تحقيق عوائد على حقوق المساهمين تُعد من بين الأعلى في القطاع، والمحافظة على سياسة توزيعات أرباح مجزية ومنتظمة لمساهميه. واستمر هذا الأداء القوي خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 304 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام، متجاوزاً حاجز 300 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ المصرف، وذلك بعد أن ارتفع اجمالي الأصول بنسبة 24% خلال عام 2025.

ويعكس هذا الأداء قوة نموذج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي وقدرته على تحقيق نمو مربح ومستدام، حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين 28% في عام 2024 و29% في عام 2025، فيما حافظ على مستوى متميز بلغ 28% خلال النصف الأول من عام 2026، الأمر الذي يعكس قدرة المصرف على تحقيق نمو مستدام مع المحافظة على مستويات عالية من الربحية. ويأتي إصدار حقوق الأولوية ليعزز هذا الأداء القوي في وقت يمضي فيه المصرف قُدُماً في تنفيذ استراتيجيته الطموحة لعام 2035.

وسيؤدي إصدار حقوق الأولوية المقترح إلى زيادة رأس مال المصرف وذلك من خلال إصدار ما يصل الى 106,383,000 سهم جديد بسعر إصدار وقدره 16.45 درهماً للسهم الواحد، بما يمثل تخفيضا بنسبة 28.8 % من سعر الإغلاق للسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما بتاريخ 24 أغسطس 2026.

وسيحصل المساهمون المؤهلون على حقوق تخولهم الاكتتاب في سهم واحد جديد مقابل كل 34.14 سهماً يمتلكونه، وذلك وفقاً للشروط النهائية والآليات المعتمدة. ويمنح إصدار حقوق الأولوية للمساهمين فرصة فريدة للمشاركة في مسيرة النجاح المستمرة للمصرف وفي المرحلة المقبلة من نمو مصرف أبوظبي الإسلامي مع الحفاظ على نسبة ملكيتهم في رأس مال المصرف.

وفي هذا السياق، أكد كبار مساهمي مصرف أبوظبي الإسلامي، على دعمهم التام لقرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال والتزامهم بممارسة حق الأولوية كمساهمين حاليين من خلال الاكتتاب الكامل في الأسهم المطروحة بما يتوافق مع نسبة ملكيتهم الحالية، مما يعكس ثقتهم المستمرة في استراتيجية المصرف وأدائه وآفاق نموه على المدى الطويل.

وقال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي ومتواصل على مدى السنوات الماضية، مدعوماً بقوة أعماله ومكانته الرائدة في السوق، مع تحقيق عوائد على حقوق المساهمين تُعد من بين الأعلى في القطاع، إلى جانب التزامه المستمر بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه. ومع مضينا قدماً في تنفيذ رؤية 2035، فإننا نواصل البناء على هذا الزخم والانطلاق بالمصرف نحو المرحلة المقبلة من النمو. ويعكس قرار زيادة رأس المال ثقتنا بآفاق النمو المستقبلية وبقدرة المصرف على مواصلة تحقيق النمو وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميه.

وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: أثبت مصرف أبوظبي الإسلامي خلال السنوات الماضية قدرته على تحقيق نمو قوي ومستدام، مع تسجيل عوائد على حقوق المساهمين تُعد من بين الأعلى في القطاع، الى جانب المحافظة على سياسة توزيعات أرباح مجزية ومنتظمة لمساهميه وبلغ العائد على حقوق المساهمين 29% في عام 2025، فيما حافظ على مستوى متميز بلغ 28% خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس قوة نموذج أعمالنا وكفاءة توظيف رأس المال والانضباط في تنفيذ استراتيجيتنا. ويُعدّ تجاوز إجمالي الأصول حاجز 300 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ مصرف أبوظبي الإسلامي دليلاً واضحاً على استراتيجيتنا في تنمية الأعمال وتوسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز مكانة المصرف في السوق.

وأضاف: كما توفر لنا رؤية 2035 خارطة طريق واضحة للبناء على هذا الزخم وتعزيز المرحلة المقبلة من نمو المصرف، بما يدعم طموحاتنا طويلة الأجل ويرسخ مكانتنا الرائدة في القطاع. ويأتي قرار زيادة رأس المال دعماً لهذه المرحلة الجديدة من النمو، ويمنح مساهمينا فرصة للمشاركة في مسيرة نمو المصرف ونجاحه المستمر. وتبقى أولويتنا تحقيق نمو صحي ومربح، مع توظيف رأس المال بكفاءة، ومواصلة تحقيق عوائد جذابة ومستدامة طويلة الأجل لمساهمينا.

ويخضع إصدار حقوق الأولوية المقترح للحصول على جميع الموافقات التنظيمية بما فيها مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي وموافقات المساهمين اللازمة، وسيقوم المصرف بالإعلان عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بتوقيت الإصدار وشروطه وفترة الاكتتاب فور استيفاء جميع الموافقات.