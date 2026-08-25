28 أغسطس عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان

عجمان في 25 أغسطس/ وام / أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ للجهات الحكومية في الإمارة، ستكون يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026.

ورفعت الدائرة بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات الرشيدة، وإلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وإلى جميع العاملين في حكومة عجمان وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلةً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات، وشعبها بالخير واليُمن والبركات.