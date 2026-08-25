حاكم الشارقة يعتمد التقسيم الإداري الجديد لمدينة خورفكان

الشارقة في 25 أغسطس/ وام / اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التقسيم الإداري الجديد لمدينة خورفكان، الذي يشمل 4 ضواح وهي مدينة خورفكان، والعوينات، والسيح، والصبيحية، معلناً سموه عن بدء العمل لتنفيذ المخططات والدراسات وإجراء المناقصات لإنشاء مستشفى مماثل لمستشفى الجامعة فرع المدام في كل من "كلباء وخورفكان ودبا الحصن".

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر": بالنسبة للمستشفيات الثلاث التي أعلنا عنها سابقاً، قررنا دراسة مستشفى الجامعة فرع المدام كنموذج من حيث التكلفة، والمستشفى الآن في طور الإنجاز، وسيتم إنشاء مستشفيات مماثلة له في كلباء وخورفكان ودبا الحصن، وستبدأ الآن هيئة الشارقة الصحية في عمل المخططات والدراسات وإجراء المناقصات، وسيستغرق ذلك نحو 5 أو 6 أشهر.

وأضاف سموه: اعتمدنا التقسيمات الإدارية الجديدة لمدينة خورفكان، وتشمل 4 ضواح وهي مدينة خورفكان، والعوينات، والسيح، والصبيحية، ويوضّح مخطط ضواحي خورفكان أن ضاحية مدينة خورفكان تمتد من عقبة خورفكان إلى عقبة اللؤلؤية، والجبال الموجودة في هذه المنطقة ستصبح كلها خضراء بإذن الله، حيث تتولى شركات متخصصة مهمة زراعتها بأشجار كثيفة ومثمرة، ونظراً لأن هذه الأرض بكر سنطلق فيها بعض الحيوانات الصغيرة وبعض الأنواع من الحشرات النافعة.

وأشار سموه إلى أن، المخطط يتضمن بقعة باللون الأصفر تسمى ضاحية "العوينات"، وهي ممتدة وبها جبال ستُبسَط لإنشاء أحياء، كما لدينا ضاحية "السيح"؛ بها جبل العوين، كما يوجد في هذه المنطقة جبل صغير ينطق الناس اسمه خطأ، إذ يقولون "شقير" بينما اسمه "شكير"؛ وهذه الكلمة تعني "صغير" وكلمة "الشكير" تعني الأصغر من كل شيء.

واستطرد صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه قائلاً: مدينة خورفكان بها أحياء وكل حي يسمى باسمه ولها مجلس مدينة خورفكان، وسيكون التعمير الآن في خورفكان بوتيرة سريعة لأن الأمور اتضحت بعد اعتماد التخطيط؛ كما حدث في كلباء بعد أن اعتمدنا التقسيمات الإدارية للمدينة والتي شملت ضواحي: مدينة كلباء، وخور كلباء، والغيل، والساف، والدحيات، والسور.

وأضاف سموه: غداً سنعقد اجتماعاً مطولاً مع دائرة شؤون الضواحي؛ لتحديد آلية انتخاب أعضاء المجالس، وبالنسبة لمسؤولي الأحياء فنحن نأمل أن يكون مسؤول الحي ممن حسن عملهم، وهم سيتواصلون معي شخصياً، لأن هذا الشخص لن يكون مسؤولاً عن الحي فقط؛ وإنما أيضاً عن الناس الموجودين في الحي وعن طلباتهم واحتياجاتهم.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، آلية تقديم المنح الدراسية للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات من إمارة الشارقة، قائلاً : نحن نقدم المنح الدراسية في الجامعات الثلاث الجديدة "خورفكان وكلباء والذيد" ابتداء من معدل 70% في الثانوية العامة، وسيتم رفع المعدل العام المقبل بإذن الله، وبالنسبة للجامعات المشروط قبول المنح الدراسية فيها بمعدل 85%؛ فقد تلقينا العديد من الطلبات التي يقل معدلها عن هذه النسبة المئوية؛ وبناء على ذلك وجّهت أمس بالقبول ابتداء من معدل 84.5%، ولا نستطيع النزول بالمعدل المطلوب أكثر من ذلك إلا في حالات لها اعتبارات خاصة.