حاكم عجمان وولي عهده يهنئان شعب الإمارات والمقيمين بالمولد النبوي الشريف

عجمان في 25 أغسطس/ وام / هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شعب الإمارات والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية، بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً سموه أنها مناسبة كريمة تتجسد فيها معاني المودة والرحمة.

وقال سموه: في مولد خير خلق الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نستمد من سيرته الشريفة المثل العليا وسمو الأخلاق، ونستلهم من نهجه القويم معاني الإنسانية والخير والإحسان، سائلين الباري جلَّ وعلا أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، بالسلام والمحبة، والأمن والأمان.

كما هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، شعب الإمارات بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً سموه أن هذه المناسبة الكريمة نورٌ نهتدي به إلى طريق الحق.

وقال سموه إن المولد النبوي الشريف ذكرى جليلة تتجدد معها في القلوب محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستشعر فيها عظمة الرسالة التي أضاءت للإنسان طريق الحق، وجعلت الرحمة ومكارم الأخلاق نهجاً للحياة.. نهنئ الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، ونسأل الله أن يرزقنا صدق الاقتداء بسيرته وهديه، وأن يديم على بلادنا الخير والأمن والطمأنينة.