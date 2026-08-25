مالية الفجيرة تعرف الجهات الحكومية ببرنامج SmartAssets لإدارة الأصول الرقمية

الفجيرة في 25 أغسطس/ وام / نظمت دائرة المالية بحكومة الفجيرة لقاء تعريفيا ببرنامج "SmartAssets"، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية في الإمارة، في إطار جهودها لتطوير منظومة إدارة الأصول ومواكبة مسيرة التحول الرقمي في حكومة الفجيرة.

واستعرضت شركة "Data Capture System" خلال الورشة نظام جرد وإدارة الأصول وآليات العمل عليه، إلى جانب تقديم تطبيق عملي باستخدام أجهزة التتبع، بما يسهم في توحيد عمليات جرد الأصول وربط الجهات الحكومية ضمن منظومة رقمية متكاملة.

وتناول اللقاء دور الحلول الرقمية في رفع كفاءة ودقة عمليات الجرد وإدارة الأصول الحكومية، وتسهيل عمليات التتبع وتحديث البيانات، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد ويدعم تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدائرة المالية نحو تبني الحلول التقنية الحديثة، وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، بما يدعم كفاءة الأداء ويسهم في مواكبة توجهات حكومة الفجيرة نحو منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة.