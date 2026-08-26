رئيسة الديوان الرئاسي بأوزبكستان متحدثة رئيسية في قمة الإعلام العربي 2026

دبي في 26 أغسطس / وام / تشارك معالي سعيدة ميرضيائيفا، رئيس الديوان الرئاسي بجمهورية أوزبكستان، كمتحدثة رئيسية في جلسة تعقد ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي في إطار فعاليات اليوم الأول لقمة الإعلام العربي 2026، التي ينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين والخبراء والإعلاميين وصناع المحتوى من المنطقة والعالم.

ورحبت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، بمشاركة معالي سعيدة ميرضيائيفا في أعمال قمة الإعلام العربي 2026، مؤكدة أن حضورها يمثل إضافة نوعية لأعمال القمة، ويعكس أهمية تعزيز الحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الشخصيات والقيادات المؤثرة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وقالت معاليها إن مشاركة معالي سعيدة ميرضيائيفا، بما تتمتع به من خبرة واسعة ودور بارز في دعم مسيرة التنمية والتطوير، تسهم في إثراء النقاشات وتبادل الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الأولوية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز فرص بناء شراكات فاعلة ويدعم مسارات التنمية والابتكار في المنطقة.

ومن المنتظر أن تسلط مشاركة معالي سعيدة ميرضيائيفا الضوء على التجربة الأوزبكية في مجال الاتصال الحكومي، ودور الإعلام في دعم مسارات التنمية والتحديث، إلى جانب استعراض أهمية التواصل المؤسسي في تعزيز الثقة، وترسيخ الحوار مع المجتمع، وتحويل الإعلام والاتصال إلى أدوات فاعلة في دعم التنمية وصناعة التأثير.