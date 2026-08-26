مبادرة "نقل مدرسي آمن" لشرطة الشارقة تضمن استيفاء الحافلات لاشتراطات السلامة

الشارقة في 26 أغسطس / وام / تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، جهودها المكثفة لتعزيز سلامة الطلبة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، وذلك عبر تنفيذ مبادرة "نقل مدرسي آمن" التي تهدف إلى التأكد من جاهزية الحافلات المدرسية واستيفائها كافة اشتراطات الأمن والسلامة لضمان توفير رحلة آمنة من وإلى المدارس.

وأوضح المقدم الدكتور مروان عبيد النقبي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، أن عمليات الفحص الفني الدقيق تشمل التحقق من حزمة متطلبات أساسية للأمن والسلامة في الحافلات، أبرزها التأكد من سلامة وتشغيل إشارة "قف"، وفحص الإطارات والتحقق من صلاحيتها، إلى جانب التأكد من توافر حقائب الإسعافات الأولية وسلامة أحزمة الأمان، بما يضمن تهيئة بيئة نقل مستقرة وآمنة للطلبة مع بداية العام الدراسي.

وتنفذ هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين المتمثلين في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وشركة "تسجيل" التابعة لمجموعة "إينوك"، وذلك في إطار تكامل الأدوار المؤسسية بين الجهات المعنية وتوحيد الجهود الرامية إلى رفع كفاءة منظومة النقل المدرسي وتعزيز الإجراءات الوقائية.

وأكد المقدم الدكتور مروان النقبي أن المبادرة تجسد حرص شرطة الشارقة على تطبيق أعلى المعايير المعتمدة للأمن والسلامة في وسائل النقل المدرسي، والعمل على رفع مستوى جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي، مثمنا في الوقت ذاته الدور الفاعل للشركاء الإستراتيجيين والجهات المعنية في دعم هذه الجهود المشتركة لحماية الطلبة.