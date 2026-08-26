ملتقى الشارقة للخط يختار 297 عملا فنيا استعدادا لانطلاق نسخته الـ 12 تحت شعار "ميزان"

الشارقة في 26 أغسطس / وام / اعتمدت لجنة الفرز لملتقى الشارقة للخط 297 عملا فنيا لـ 145 فنانا من مختلف دول العالم، للمشاركة في المعرض العام ضمن نسخته الثانية عشرة التي تنطلق في السابع من أكتوبر القادم تحت شعار "ميزان"، بتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة.

وأنهت اللجنة أعمالها بتصنيف الأعمال الخطية بعد أن استقبلت 459 عملا خطيا لـ 182 خطاطا وفنانا، قبل أن تجمع على اختيار الأعمال النهائية التي تتنوع بين الاتجاه الأصيل والخطوط الحديثة والمعاصرة والزخرفة، حيث تشكلت لجنة الفرز بعضوية كل من فاطمة الحمادي من الإمارات، ومأمون يغمور من سوريا، ومنذر الدليمي من العراق، ونور الدين شاطر من المغرب، وياسر العشري من مصر.

وأكد محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير ملتقى الشارقة للخط، أن الملتقى رسخ مكانته كأحد أبرز الوجهات العالمية المعنية بفنون الخط العربي، بفضل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي الفنون والثقافة عناية استثنائية، انطلاقا من إيمانه بدورها في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وتعزيز الحوار الحضاري، وترسيخ حضور الثقافة العربية في المشهد الإبداعي العالمي.

وأضاف القصير أن الإقبال الدولي المتزايد على المشاركة في الملتقى يؤكد المكانة التي بات يحظى بها كموعد عالمي للاحتفاء بجماليات الخط العربي، وفضاء مفتوح للتجارب الفنية المتنوعة التي تلتقي في الشارقة، موضحا أن الأعمال التي وقع عليها الاختيار تعكس روح الملتقى ورؤيته القائمة على الجمع بين الأصالة والابتكار، وتقديم الحرف العربي في صيغ جمالية وفنية جديدة تكشف عن طاقاته التعبيرية الواسعة وتتجاوز حدود الاستخدام التقليدي.

وأشار إلى أن الدورة الثانية عشرة تمثل محطة جديدة تمنح الفنانين والخطاطين فرصة لإعادة اكتشاف إمكانات الحرف العربي وتقديم رؤاهم الإبداعية ضمن تجربة فنية تجمع بين العمق التراثي والانفتاح على المعاصرة، لافتا إلى أن اختيار شعار "ميزان" لهذه الدورة يحمل دلالات فنية وثقافية عميقة تستحضر مفهوم التوازن كقيمة جمالية وفكرية حاضرة في بنية الخط العربي، وأكد في الوقت ذاته أن استمرار استقطاب التجارب الإبداعية يعكس رؤية الشارقة في رعاية الخط العربي والحفاظ على مكانته في الهوية الثقافية العربية والإسلامية، مع تقديمه للأجيال الجديدة والعالم بصور مبتكرة تواكب روح العصر.

وتخصص مسابقة الملتقى جوائز تقديرية للأعمال المتميزة المشاركة في المعرض العام تختارها لجنة التحكيم، وتشمل الجائزة الكبرى وقيمتها 15000 دولار أمريكي، وثلاث جوائز للاتجاه "الأصيل" قيمة كل منها 8000 دولار، وثلاث جوائز للفنون الخطية الحديثة والمعاصرة قيمة كل منها 8000 دولار، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتي وقيمتها 8000 دولار.

ويضم المعرض العام للملتقى أعمال الاتجاه الأصيل التي تبرز الصيغ الفنية المتعارف عليها في إنتاج اللوحة الخطية الأصيلة بأساليبها المتنوعة، مع ضرورة الالتزام بالتقاليد الفنية والجمالية من حيث النص وتسلسل القراءة والأدوات المستخدمة، كما يشمل المعرض الفنون الخطية المعاصرة والحديثة التي تتضمن الأعمال الفنية الحروفية وأعمال الفنون التركيبية بكافة أدواتها.