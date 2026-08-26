المفوضية الأوروبية تحذر من تداعيات التغير المناخي على القطاع الزراعي

بروكسل في 26 أغسطس / وام / حذرت المفوضية الأوروبية، بناء على أحدث نشرات مركز البحوث المشتركة التابع لها، من التداعيات السلبية لموجات الحر المستمرة ونقص الأمطار خلال الشهرين الماضيين على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مناطق واسعة من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت عدة دول أوروبية، أبرزها فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا والتشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا ودول البنلوكس وسلوفينيا وكرواتيا، تضررا في المحاصيل وتراجعا في توقعات الإنتاج، ولا سيما الذرة، نتيجة ندرة مياه الري والإجهاد المائي وتراجع المراعي.

وأكدت المفوضية التزامها بدعم المزارعين لتعزيز صمود القطاع الزراعي من خلال تشجيع الاستثمارات في الري الفعال، وتقنيات ترشيد المياه، وزراعة محاصيل أكثر مقاومة للظروف المناخية القاسية.

وفي هذا السياق، وصف مفوض الزراعة والأغذية، كريستوف هانسن، الصيف الحالي بأنه كان صعبا للغاية على مزارعي الاتحاد الأوروبي، محذرا من الضغوط المتزايدة التي يفرضها الجفاف على الثروة الحيوانية ودخل المزارعين، وشدد على ضرورة الاستعداد لمستقبل قد يشهد ظواهر جوية متطرفة بوتيرة متسارعة.

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