احتفالا بيوم المرأة الإماراتية.. "عالم فيراري" يستضيف سباقا رياضيا حصريا للسيدات

أبوظبي في 26 أغسطس / وام / تنظم "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي"، احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، النسخة الثالثة من فعالية "سباق جري السيدات" يوم 30 أغسطس الجاري، لتقديم تجربة رياضية حصرية تجمع بين اللياقة البدنية والمنافسة الودية.

ويوفر السباق، الذي يقام في أجواء داخلية مكيفة بالكامل، مسارات متنوعة تناسب كافة المستويات، تشمل مسافة 2.5 كيلومتر للمبتدئات، و5 كيلومترات لممارسات الجري الترفيهي، و10 كيلومترات للعداءات الأكثر خبرة.

ويمتد مسار السباق لينطلق من داخل المدينة الترفيهية مروراً بـ "ياس مول" ومنطقة "القرية الإيطالية"، قبل العودة إلى نقطة الختام.

وتبدأ الفعاليات بتسجيل المشاركات في السادسة صباحا، لتنطلق أولى سباقات المسافات الطويلة في السابعة، تليها المسافات الأقصر تباعا بفوارق زمنية بسيطة، على أن تختتم المنافسات بمراسم تتويج الفائزات في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.