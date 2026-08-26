أبوظبي تستضيف 5 حفلات موسيقية عربية متنوعة خلال الأسابيع المقبلة

أبوظبي في 26 أغسطس / وام / تستعد أبوظبي لاستضافة سلسلة مكونة من خمس حفلات موسيقية عربية خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 17 أكتوبر المقبل، تقام في كل من "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس و"سبيس 42 أرينا".

ويقدم نخبة من أبرز نجوم الغناء والموسيقى في الوطن العربي برنامجا فنيا غنيا يجمع بين أنماط موسيقية متعددة، تشمل موسيقى البوب، والأغاني الرومانسية والشعبية، بالإضافة إلى التوزيعات الإلكترونية الحديثة، والتجارب الجماهيرية التفاعلية، والعروض الموسيقية الأوركسترالية السيمفونية المستوحاة من التراث العربي.

وأكد فخري السراج، مدير مكتب فعاليات أبوظبي، أن استضافة هذه الكوكبة من النجوم تأتي ضمن برنامج موسيقي شامل يعكس تنوع وثراء المشهد الفني العربي، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات توفر للمقيمين والزوار فرصة استثنائية للاستمتاع بتجارب ترفيهية مميزة تلبي مختلف الأذواق الموسيقية خلال الأسابيع المقبلة.