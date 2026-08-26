دبي تستضيف مؤتمر طب النساء والتوليد 18 سبتمبر

دبي في 26 أغسطس/ وام / تستضيف دبي مؤتمر طب النساء والتوليد 2026، الذي تنظمه شعبة الإمارات لطب النساء والتوليد بجمعية الإمارات الطبية خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين في مجال صحة المرأة من الإمارات ودول مختلفة حول العالم، وبدعم من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

يترأس المؤتمر الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي، رئيسة شعبة الإمارات لطب النساء والتوليد، ويجمع نخبة من المتخصصين لمناقشة أحدث التطورات في طب النساء والتوليد، واستعراض التجارب والخبرات التي تسهم في تطوير الممارسات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرأة.

ويركز البرنامج العلمي للمؤتمر على عدد من القضايا المحورية في صحة المرأة، من بينها، جراحات المناظير والتقنيات الحديثة، وطب الأمومة والجنين والحمل عالي الخطورة، والعقم والحفاظ على الخصوبة، والأورام النسائية والتشخيص المبكر، وصحة الحوض، إضافة إلى صحة المرأة خلال مراحل ما قبل وما بعد انقطاع الطمث.

ويمثل المؤتمر، مساحة للتواصل العلمي وتبادل المعرفة بين الأطباء والمختصين، وطرح أحدث الابتكارات والحلول في هذا المجال، بما يدعم تطوير الكفاءات الطبية ويعزز تبني الممارسات المبنية على الأدلة.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن جهود شعبة الإمارات لطب النساء والتوليد لتعزيز حضور تخصص صحة المرأة على الساحة الطبية، ودعم التطور العلمي والمهني في هذا المجال، بما يواكب ما تشهده دولة الإمارات من تطور متواصل في منظومة الرعاية الصحية، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للتميز الطبي.