نظام التقاعد في أبوظبي يعزز تمكين المرأة واستقرارها بخمس مزايا نوعية

أبوظبي في 26 أغسطس/ وام / أكد صندوق أبوظبي للتقاعد التزامه المستمر بدعم المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في المجتمع، تجسيداً لنهج القيادة الرشيدة، وذلك من خلال منظومة تشريعية مرنة تراعي مختلف مراحل حياتها، وتوفر لها الحماية التأمينية بما يسهم في تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ودورها المهني، ويعزز مشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح الصندوق أن نظام التقاعد في إمارة أبوظبي يتضمن مجموعة من المزايا التي تسهم في تعزيز تمكين المرأة واستقرارها، تبدأ بنظام الاشتراك الاختياري، الذي يتيح لها الاستمرار في سداد الاشتراكات التقاعدية خلال فترة التفرغ لرعاية الأبناء أو لاستكمال الدراسات العليا، بما يضمن المحافظة على حقوقها التأمينية، ويدعم تحقيق طموحاتها، ويعزز استقرارها الأسري.

كما يمنح النظام خيار التقاعد المبكر للمرأة التي لديها خمسة أبناء فأكثر، بما يراعي ظروفها الأسرية، ويمنحها مرونة أكبر في التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل.

ولفت الصندوق إلى أن قانون التقاعد يتيح لصاحبات المهن الحرة ورائدات الأعمال الاشتراك في نظام العاملين لحساب أنفسهم، بما يوفر لهن مظلة تأمينية تعزز استقرارهن المالي، وتدعم مساهمتهن في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وأشار الصندوق إلى أن من أبرز المزايا التي يوفرها النظام حماية الاستقرار المالي وتأمين مستقبل المرأة، من خلال توفير مظلة أمان مالي مستدامة تضمن لها الحصول على المنافع التقاعدية المستحقة، بما يعزز جودة حياتها ويؤمن مستقبلها كما يواصل النظام دعم الأسرة وحمايتها عبر آلية توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين وفقاً لأحكام القانون، بما يسهم في توفير الاستقرار المالي للأسرة واستدامة الحماية الاجتماعية.

وأكد الصندوق أن هذه المزايا تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، وترسيخ دورها كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الصندوق إن نسبة النساء المسجلات في نظام التقاعد حتى نهاية النصف الأول من عام 2026 بلغت 55% من إجمالي المؤمن عليهم، بواقع 79,329 مؤمناً عليها، بما يعكس تنامي مساهمة المرأة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة. كما بلغ عدد النساء من صاحبات مدة الخدمة الطويلة "25 سنة فأكثر" 2,151 امرأة في مؤشر على استقرار المرأة في سوق العمل وارتفاع الوعي بأهمية التخطيط للتقاعد.

وأضاف أن عدد المتقاعدات المسجلات لدى الصندوق بلغ 7,041 متقاعدة، فيما بلغ عدد المستحقات 9,557 مستحقة.

وأشار الصندوق إلى أن عدد المستفيدات من نظام الاشتراك الاختياري بلغ 17 مشتركة خلال 6 أشهر منذ بدء تطبيق النظام، فيما بلغ عدد المشتركات في نظام العاملين لحساب أنفسهم 64مشتركة.

وقال سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام للصندوق: تحظى المرأة الإماراتية باهتمام كبير من القيادة الرشيدة التي وفرت لها البيئة التشريعية الداعمة للنجاح والتميز في مختلف المجالات وانطلاقاً من هذا النهج، يواصل الصندوق العمل على تقديم خدمات وحلول تأمينية مرنة بما يلبي احتياجات المرأة في مختلف مراحل حياتها، بما يعزز استقرارها المالي، ويدعم قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها المهنية، ويسهم في ترسيخ دورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.