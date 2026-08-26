"إسلامية دبي" تختتم مشاركتها في "ديهاد 2026" باستعراض منظومة العمل الخيري

دبي في 26 أغسطس/ وام / اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشاركتها ورعايتها السنوية لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026"، الذي أقيم تحت شعار "العمل الإنساني في مرحلة تحوّل: رسم مستقبل العمل الإنساني"، بمشاركة نخبة من المؤسسات والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

واستعرضت الدائرة خلال المعرض، الذي اختتم فعالياته اليوم، تجربتها في تنظيم العمل الخيري في إمارة دبي، من خلال التعريف بشعار "مُصَرَّح"، العلامة الرسمية للفعاليات والأنشطة الخيرية الحاصلة على التصاريح اللازمة، إلى جانب استعراض مشروع "ثمار صدقاتكم 2026"، الذي يوضح مسار التبرعات منذ جمعها وحتى وصولها إلى مستحقيها، وأوجه صرفها، بما يعكس منظومة الرقابة والشفافية في العمل الخيري.

كما تعرّف زوار جناح الدائرة إلى "الحصالة الذكية"، التي تتيح جمع التبرعات إلكترونياً عبر البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية ورموز الاستجابة السريعة "QR"، إلى جانب الخدمات التي يقدمها قطاع العمل الخيري والجمعيات والمؤسسات المصرح لها بالعمل في دبي، والقنوات الرقمية التي توفرها الدائرة للوصول إلى المعلومات والخدمات.

وشهد جناح الدائرة تفاعلاً من الوفود والزوار، إلى جانب تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، فيما عكست المشاركة توجهات الدورة نحو مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع العمل الإنساني، وتوظيف الحلول التقنية لتعزيز حماية التبرعات ورفع كفاءة إدارتها واستدامة أثرها الإنساني.