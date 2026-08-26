فتح باب المشاركة في مسابقتي "النخلة في عيون العالم" و"النخلة بألسنة الشعراء" لعام 2027

أبوظبي في 26 أغسطس/ وام / أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وبرعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، عن فتح باب المشاركة في الدورة الثامنة عشرة من المسابقة الدولية لتصوير شجرة نخيل التمر "النخلة في عيون العالم 2027" والدورة الحادية عشرة من المسابقة الدولية "النخلة بألسنة الشعراء2027".

وتأتي المسابقتان تأكيداً على المكانة الثقافية والتراثية والإنسانية لشجرة نخيل التمر، وتسليط الضوء على دور الإبداع الفني والأدبي في توثيق علاقتها بالإنسان والبيئة والمجتمع، باعتبارها رمزاً للعطاء والحياة والذاكرة والتراث المشترك بين الشعوب والأجيال.

ودعت الجائزة الفنانين ومحبي التصوير الضوئي، من الهواة والمحترفين من مختلف دول العالم، إلى المشاركة في الدورة الثامنة عشرة من مسابقة "النخلة في عيون العالم"، تقديراً لشجرة النخيل وتعزيزاً لدور الصورة الفوتوغرافية في توثيق الموروث البيئي والثقافي وإغناء الذاكرة الإنسانية.

وتهدف المسابقة إلى إبراز جماليات شجرة نخيل التمر ومكانتها في حياة الإنسان، من خلال إبداعات المصورين وقدرتهم على توثيق علاقتها بالأرض والبيئة والمجتمع، بما يسهم في حفظ ملامح التراث للأجيال القادمة.

كما فتحت الجائزة باب المشاركة في الدورة الحادية عشرة من المسابقة الدولية "النخلة بألسنة الشعراء"، داعية الأدباء والشعراء والشاعرات من مختلف الدول العربية إلى المشاركة، من خلال الشعر العربي بشقيه الفصيح والنبطي.

وتهدف المسابقة إلى توظيف الشعر في تعزيز وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر من الجوانب التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية، واستحضار ما ترمز إليه النخلة من قيم الصبر والكرم والانتماء والاستدامة.

وتتجاوز المسابقتان البعد الفني والأدبي، لتجسدا رسالة إنسانية وثقافية تسهم في تعزيز التواصل بين الثقافات والأجيال.

فمن خلال عدسة المصور تتحول النخلة إلى صورة توثق علاقة الإنسان بالأرض والبيئة والمجتمع، فيما يمنحها الشعر صوتاً إنسانياً يستحضر قيمها ودلالاتها في الذاكرة والوجدان. وبذلك يصبح الفن والأدب شريكين في صون هذا الإرث الإنساني وتعزيز الوعي بقيمته التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية والبيئية.

وأكدت الجائزة أن آخر موعد لاستلام الصور والقصائد هو 15 ديسمبر/كانون الأول 2026 ويتم تقديم المشاركات حصرياً عبر الموقعين الإلكترونيين: مسابقة "النخلة في عيون العالم": datepalmphoto.com ومسابقة "النخلة بألسنة الشعراء": datepalmpoetry.com

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقتين خلال شهر فبراير/شباط 2027.