"راكز" ترحب بانضمام "ميزون مانجمنت" وتدعم انطلاق مفاهيم مبتكرة في قطاع الأغذية

رأس الخيمة في 26 أغسطس/ وام / رحّبت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" بانضمام شركة ميزون مانجمنت، المتخصصة في الطهي والضيافة، إلى مجتمعها المتنامي من شركات قطاع الأغذية والمشروبات.

وقد أسس الشركة الشيف الهندي الشهير والحائز على العديد من الجوائز إيشيجيوت سوري بالشراكة مع المستثمر ورائد الأعمال متعدد القطاعات سمير موسالي.

وستتخذ الشركة من "راكز" مقراً إقليمياً لانطلاقة توسع الشيف إيشيجيوت سوري الحائز على العديد من الجوائز، بدءاً بإطلاق مجموعة من المطابخ السحابية متعددة المفاهيم بالتعاون مع طلبات في منطقتي الخليج التجاري والراشدية في دبي.

وعملت "راكز" عن كثب مع "ميزون مانجمنت" لتقديم تجربة تأسيس سلسة ومباشرة، شملت تأسيس الشركة وإصدار تأشيرات الدخول لفريقها العالمي والدعم التجاري المستمر، مما مكن الفريق من التركيز على إطلاق مفاهيمه في السوق، وتخطط الشركة لإطلاق مفاهيم مبتكرة للمطاعم وإنشاء مرافق لتصنيع الأغذية، وتقديم خدمات إدارة المطاعم والاستشارات الغذائية.

ورحب رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" بانضمام الشركة إلى دولة الإمارات، وقال: لا يقتصر دورنا في "راكز" على مساعدة الشركات في التأسيس فحسب، بل نعمل عن كثب مع عملائنا لفهم خططهم وتبسيط العمليات وتقديم الدعم اللازم أثناء انتقالهم من مرحلة التأسيس إلى التشغيل والنمو.

وقال إيشيجيوت سوري: تُعد دولة الإمارات واحدة من أكثر الأسواق حيوية في عالم الطهي، وقد وفرت لنا رأس الخيمة البيئة المثالية للانطلاق، وقد جعلت "راكز" إجراءات تأسيس الشركة غاية في السهولة، مما أتاح لي التركيز على ما أجيده، وهو ابتكار تجارب طعام استثنائية، وتمثل هذه الخطوة بداية فصل جديد ومشوّق لمسيرتنا في المنطقة.