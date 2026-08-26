مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان الثقافية تشارك في معرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي في 26 أغسطس/ وام / تشارك مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 28 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

وتأتي مشاركة المؤسسات من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات الثقافية والفنية التي تعكس جهودها في تعزيز حضور الثقافة والفنون، ودعم الإبداع والمواهب، وترسيخ ارتباط الأجيال بالهوية الوطنية والموروث الثقافي.

وتستعرض المؤسسات، خلال مشاركتها في الجناح رقم "7-105"، عدداً من مشاريعها الثقافية والفنية، وفي مقدمتها "جاليري شمّا بنت محمد للفنون"، الذي يسجل انطلاق أولى أنشطته من خلال معرض فني مشترك يجمع أعمال الشيخة الدكتورة شمّا بنت محمد بن خالد آل نهيان والفنانة هند خليفات، في تجربة تجمع مدرستين فنيتين مختلفتين في فضاء واحد.

ويقدم الجاليري مجموعة حصرية من أعمال الشيخة الدكتورة شمّا بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية بعنوان "أزهار شمّا"، تحتفي بعالم الأزهار والورود، وتوظف اللون بوصفه لغة بصرية تعبّر عن الجمال والحياة، إلى جانب مجموعة من الطبعات الفنية المختارة المستوحاة من أزهار رسمتها سموها في أوقات ومراحل مختلفة.

وفي جانب آخر من المعرض المشترك، تقدم الفنانة هند خليفات أعمالاً تعتمد على مدرسة "الخط الواحد المتصل"، إلى جانب تجربتها الفنية المميزة في الرسم باليدين في آن واحد، لتقدم من خلال الخط المتصل تكوينات بصرية تختزل الملامح والتفاصيل ضمن مسار فني واحد.

ويشكل اجتماع أعمال الشيخة الدكتورة شمّا بنت محمد بن خالد آل نهيان والفنانة هند خليفات حواراً بصرياً بين اللون والخط، يجمع بين الألوان والتكوينات الزهرية من جهة، والخطوط المتصلة واختزال الملامح من جهة أخرى، بما يتيح لزوار المعرض التعرف إلى تجربتين فنيتين مختلفتين ومتكاملتين.