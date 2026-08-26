بلدية مدينة الشارقة تختتم النسخة الثامنة من برنامج "صيف البلدية الممتع"

الشارقة في 26 أغسطس / وام / اختتمت بلدية مدينة الشارقة النسخة الثامنة من برنامج "صيف البلدية الممتع"، الذي استقطب 11 ألف مشارك، ضمن برامجها الصيفية الهادفة ومبادراتها المجتمعية التي تنظمها سنوياً لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، لا سيما الأطفال، من خلال تقديم باقة متنوعة من الورش التعليمية والمسابقات والأنشطة التوعوية والترفيهية بأسلوب تفاعلي يجمع بين الفائدة والمتعة أسهمت في استثمار أوقات الأطفال خلال العطلة الصيفية وتنمية مهاراتهم ومواهبهم.

وقال علي عبيد مدير إدارة الاتصال الحكومي، إن برنامج "صيف البلدية الممتع" يعد من الفعاليات السنوية التي تحرص البلدية على تنظيمها ضمن أجندتها الصيفية، لما يمثله من منصة تجمع بين التعلم والترفيه، وتسهم في استثمار أوقات الأطفال وطاقاتهم بما يعود عليهم بالنفع، من خلال أنشطة وورش عمل تفاعلية تنمي مهاراتهم، وتساعدهم على اكتشاف مواهبهم واهتماماتهم، في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، كما يجسد البرنامج الدور المجتمعي للبلدية، وينسجم مع فعاليات "صيف الشارقة" التي تزخر بها الإمارة، و تقدم مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة الهادفة تجمع بين الترفيه والتثقيف، وتسهم في استقطاب أعداد كبيرة من الأطفال والأسر للاستفادة من البرامج الصيفية التي تنظمها مختلف الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن البلدية خصصت 6 حدائق لاستضافة فعاليات البرنامج بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين في مختلف مناطق المدينة، لافتاً إلى أن الحدائق تعد بيئة مثالية لاحتضان مثل هذه الفعاليات، لما توفره من مساحات آمنة ومرافق متكاملة تسهم في دمج الترفيه بالتعلم، وتتيح للأطفال فرصة اكتساب مهارات جديدة وصقل مواهبهم من خلال ورش تثقيفية وتعليمية وترفيهية متنوعة.

ولفت إلى أن البرنامج شهد ورشاً وفعاليات متنوعة غطت مختلف مجالات العمل البلدي، بما في ذلك الجوانب الهندسية والصحية والبيئية والزراعية، بهدف تعريف المشاركين بدور البلدية وخدماتها ومهامها في خدمة الإمارة والمجتمع، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة ترفيهية صيفية تعزز روح المشاركة والتفاعل بين الأطفال.