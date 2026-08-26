"تنفيذي عجمان" يختتم برنامج ريادة الأعمال ضمن مبادرة "أجيال"

عجمان في 26 أغسطس/ وام/ اختتمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، من خلال مبادرة "أجيال" لتمكين الشباب، برنامج ريادة الأعمال، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد.

وعلى مدى البرنامج، انتقل شباب وشابات عجمان من الفكرة إلى نموذج عمل متكامل، عبر بناء النموذج التجاري، وقراءة السوق، وفهم العميل، والتعرّف إلى أساسيات التمويل والتسعير، وصولاً إلى عرض مشاريعهم أمام لجنة من المختصين.

ويأتي البرنامج انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 في تمكين جيل يصنع الفرصة ولا ينتظرها، ويحوّل المعرفة إلى مشاريع، والطموح إلى أثر ملموس في اقتصاد الإمارة.