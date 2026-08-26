جامعة الشارقة تحتفي بيوم المرأة الإماراتية 2026 بسلسلة مبادرات وفعاليات متنوعة

الشارقة في 26 أغسطس/ وام / تنظم جامعة الشارقة ضمن احتفالات يوم المرأة الإماراتية لعام 2026، الذي يأتي تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، برنامجا متنوعا من المبادرات والفعاليات التي تبرز إنجازات المرأة الإماراتية وإسهاماتها في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والمجتمعية، إلى جانب الابتكار والرياضة وريادة الأعمال والثقافة والفنون.

وأكدت الدكتورة أمينة المرزوقي، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الطلبة، أن مشاركة الجامعة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية تأتي انسجاماً مع "رؤية أم الإمارات 50:50" نحو مستقبل مشرق 2075، التي تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز أثر المرأة الإماراتية ودورها الريادي في صناعة المستقبل، مستندة إلى إرث ممتد لأكثر من 50 عاماً من العطاء والإنجاز بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام.

وقالت إن الجامعة تحرص من خلال مبادراتها على مواصلة دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز حضورها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية، وإبراز النماذج النسائية الإماراتية الملهمة في مختلف المجالات.

من جانبها، قالت الدكتورة نورة الكربي، مديرة مكتب المرأة في البحث العلمي بجامعة الشارقة وممثلة الجامعة في الاجتماع التنسيقي للمؤسسات الذي نظمه الاتحاد النسائي العام بشأن مبادرات الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية 2026، إن الجامعة تعمل على ترجمة توجهات الاحتفال بهذه المناسبة إلى مبادرات نوعية ومستدامة ذات أثر ملموس وقابل للقياس.

وأوضحت أن "منتدى المرأة في البحث العلمي"، الذي تنظمه الجامعة سنوياً ويقام هذا العام في نسخته السادسة، يعد من أبرز الفعاليات التي تعكس اهتمام الجامعة بدعم ريادة المرأة الإماراتية في المجال العلمي والبحثي، من خلال توفير منصة لعرض التجارب البحثية الملهمة للباحثات، وتسليط الضوء على إسهاماتهن في إنتاج المعرفة والابتكار وخدمة المجتمع.

وأضافت أن الجامعة تعزز حضور الباحثات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، من خلال تشجيعهن على المشاركة في المشاريع البحثية ذات الصلة، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها مركز الذكاء الاصطناعي بالجامعة، بما يدعم دور المرأة الإماراتية في المجالات التكنولوجية المتقدمة وتطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع.

وتتضمن مشاركة الجامعة تنظيم عدد من الفعاليات الموجهة إلى المرأة والأسرة والطفل، من بينها معرض فني لفنانات إماراتيات، و"ماراثون جامعة الشارقة للمرأة الإماراتية"، بهدف تعزيز جودة الحياة ودعم الصحة المستدامة.

كما تنظم عمادة شؤون الطالبات بازاراً لعرض منتجات الطالبات والخريجات الإماراتيات ومشاريعهن، دعماً لثقافة ريادة الأعمال، إلى جانب سلسلة من اللقاءات والندوات الأدبية والعلمية والرياضية التي تستضيف طالبات وخريجات إماراتيات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، تأكيداً على حرص الجامعة على توفير منصات شاملة تتيح للمرأة التعبير عن تجاربها والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية والمجتمعية.

وتستضيف الجامعة عدداً من الشخصيات الإماراتية الملهمة، بهدف إبراز النماذج النسائية الناجحة والتعريف بتجاربها وإنجازاتها في مختلف المجالات.