أكاديمية ربدان تحقق إنجازاً مؤسسياً بتوافق منظومتها مع تسعة معايير دولية

أبوظبي في 26 أغسطس / وام / حققت أكاديمية ربدان إنجازاً مؤسسياً جديداً، بعد استيفاء منظومة الإدارة المتكاملة لديها متطلبات تسعة معايير ومواصفات دولية، عقب عمليات تدقيق وتقييم شملت جوانب رئيسية من عملياتها الأكاديمية والمهنية والمؤسسية، بما يعكس التزامها بالممارسات الدولية في مجالات الجودة والجاهزية وإدارة المخاطر وأمن المعلومات والصحة والسلامة والتحسين المستمر.

ويشمل الإنجاز ثمانية معايير صادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي "آيزو"، إلى جانب المواصفة البريطانية لنظم الإدارة المتكاملة (PAS 99:2012)، لتغطي مجتمعةً مجموعة واسعة من المجالات المرتبطة بالعمل الأكاديمي والمهني والتشغيلي في الأكاديمية.

وتتمثل أهمية هذا الإنجاز في تكامل هذه المعايير ضمن منظومة الإدارة المتكاملة، بما يتيح مواءمة نظم الإدارة المختلفة وربطها ضمن إطار مؤسسي متناسق، بدلاً من إدارتها بصورة منفصلة.

ويسهم هذا النهج في تعزيز الاتساق بين العمليات، ورفع كفاءة إدارة الموارد والخدمات، ودعم اتخاذ القرارات وإدارة المخاطر، وترسيخ ممارسات التحسين المستمر في مختلف جوانب العمل.

وقال سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة أكاديمية ربدان نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة تستند إلى معايير دولية معترف بها، ولا ننظر إلى استيفاء هذه المعايير باعتباره غاية بحد ذاته، بل وسيلة لضمان أن تعمل الأكاديمية وفق منظومة موثوقة ومرنة وقادرة على الاستمرار والتطور، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة التعليم والتدريب والخدمات التي نقدمها.

وأضاف أن الجمع بين الجودة، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، وأمن المعلومات، وكفاءة الخدمات التقنية، والصحة والسلامة ضمن منظومة مترابطة يعزز القدرة على الاستجابة للمتغيرات ومواصلة التحسين ورفع كفاءة عملياتنا، كما يدعم الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وعملية آمنة وداعمة، وتعزيز ثقة الطلبة والموظفين والشركاء، بما يسهم في تحقيق رسالتنا نحو وطن أكثر جاهزية.

وتشمل المعايير والمواصفات التي استوفت منظومة الأكاديمية متطلباتها نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، ونظام إدارة خدمات تقنية المعلومات (ISO/IEC 20000-1:2018)، ونظم إدارة المؤسسات التعليمية (ISO 21001:2025)، ونظام إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2019)، ونظام إدارة أمن المعلومات (ISO/IEC 27001:2022)، وخدمات التعلم خارج نطاق التعليم الرسمي (ISO 29993:2017)، وإدارة المخاطر (ISO 31000:2018)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001:2018)، إلى جانب نظم الإدارة المتكاملة (PAS 99:2012).

وتشكل هذه المعايير في مجموعها منظومة متعددة المستويات تدعم جودة العملية التعليمية والخدمات المؤسسية، وتعزز قدرة الأكاديمية على إدارة المخاطر وضمان استمرارية أعمالها، إلى جانب حماية المعلومات ورفع كفاءة خدمات تقنية المعلومات، وتوفير بيئة عمل وتعليم تراعي متطلبات الصحة والسلامة المهنية.

ويمتد نطاق عدد من هذه المعايير إلى صميم الأنشطة الرئيسية لأكاديمية ربدان، إذ تشمل التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والخدمات الاستشارية، وفي الوقت ذاته، تغطي معايير متخصصة جوانب تشغيلية وتقنية محددة، إذ يتناول نظام إدارة خدمات تقنية المعلومــــات (ISO/IEC 20000-1:2018) الخدمات التي تقدمها إدارة تقنية المعلومات للوحدات المؤسسية في الأكاديمية، فيما يغطي نظام إدارة أمن المعلومات (ISO/IEC 27001:2022) إدارة أمن المعلومات المرتبطة بخدمات التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والخدمات الاستشارية.

ويعزز هذا الاتساع في نطاق المعايير الترابط بين الجوانب الأكاديمية والمهنية والتشغيلية في الأكاديمية، بحيث تعمل الجودة والأمن وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والصحة والسلامة وكفاءة الخدمات التقنية كعناصر مترابطة تدعم الأداء المؤسسي، وليس كممارسات منفصلة عن بعضها البعض.

ولا يقتصر الالتزام بهذه المعايير على استيفاء متطلباتها في مرحلة التدقيق والتقييم، بل يرتبط بالمحافظة على فاعلية نظم الإدارة ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة، بما يرسخ ثقافة مؤسسية قائمة على قياس الأداء والتحسين المستدام والاستعداد للتعامل مع المتغيرات والمخاطر.

ويجسد هذا الإنجاز نهج أكاديمية ربدان في تبني الممارسات الدولية المعترف بها ضمن مختلف مجالات عملها، بما يعزز جودة وكفاءة عملياتها، ويدعم قدرتها على تقديم تعليم وتدريب وخدمات استشارية وفق منظومة مؤسسية تتسم بالمرونة والاستدامة، وتسهم في دعم الجاهزية والمرونة على المستوى الوطني.